Trafikplanerare
Ekerö kommun / Logistikjobb / Ekerö Visa alla logistikjobb i Ekerö
2026-07-01
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Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för Ekerö kommuns fysiska utveckling – från planering till byggnation, drift och tillsyn. Vi tar fram översiktsplan och detaljplaner, bygger skolor, handlägger bygglov, sköter kommunens fastigheter och offentliga miljöer samt driver miljö- och livsmedelstillsyn. Förvaltningen består av åtta enheter och arbetar på uppdrag av fyra nämnder.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommunPubliceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Vi är i en utvecklingsfas, vi ska växa och vi har många spännande stads- och landsbygdsutvecklingsprojekt på gång! Förbifartens färdigställande kommer att knyta Ekerö kommun närmare Stockholms stad och med våra unika miljöer, med skyddade och historiska områden, ger vi dig en unik kombination av möjligheter och utmaningar i att bevara och utveckla omgivningarna.
Vi behöver förstärka vår strategiska enhet med en trafikplanerare som vill medverka i den fysiska utvecklingen av kommunen. Våra projekt har stor variation och du kommer tillsammans med strategiska enhetens trafikstrateg och samhällsbyggnadsförvaltningens trafikforum att vara en viktig del i att bygga upp och förvalta en hållbar trafikförsörjning.
Som trafikplanerare kommer du i samarbete med andra nyckelpersoner på kommunen arbeta med långsiktiga strategiska dokument och handlingsplaner. Du kommer också ha en stöttande roll i att säkerställa funktionella och vackra trafikmiljöer för alla trafikslag i alla skeden.
Du kommer att arbeta med strategiska och operativa frågor i en långsiktig planering samt justeringar som behöver göras här och nu för att säkerställa säkra och framkomliga vägar.
I tjänsten ingår att kommunicera med kollegor, politiker, medborgare och andra myndigheter varför det är viktigt att du har förmåga att uttrycka dig väl och tydligt i tal och skrift. Arbetet ställer krav på god teknisk kompetens, initiativkraft och förmåga att arbeta självständigt med en aktiv återkoppling. Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du:
Ha relevant högskoleexamen
Ha god kunskap och erfarenhet av trafikplanering både strategiskt och operativt
Uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Vara kommunikativ och kunna förklara och förenkla komplexa frågor och sammanhang
Giltigt B-körkort
Vi ser gärna att du också uppfyller följande kvalifikationer:
Har erfarenhet att arbete i Vissim
Har erfarenhet av att arbeta med fysisk planering så som detaljplaner och översiktsplaner
Har erfarenhet att leda projekt från start till mål
Har erfarenhet av att arbeta i, eller med, en politisk styrd organisation eller myndighet
Vidare söker vi dig som har en stark drivkraft och som är kommunikativ, strukturerad och resultatinriktad. Du är lösningsorienterad med både kort- och långsiktigt perspektiv. Med ett strategiskt tänk tar du initiativ, driver utveckling och arbetar proaktivt för att förbättra processer och arbetssätt.
Du arbetar systematiskt, levererar kvalitet inom tidsramar och följer upp resultat. Du kommunicerar tydligt och kan göra komplex information begriplig för olika målgrupper. Samarbete faller dig naturligt och du skapar snabbt goda relationer.
Du är flexibel och prestigelös, anpassar dig till förändrade förutsättningar och bidrar gärna med din kompetens på flera nivåer inom förvaltningen.
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommunVi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se/
178 23 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekerö Kommun Kontakt
Strategisk chef
Karin Stenqvist +46736604365 Jobbnummer
9986224