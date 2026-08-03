Trafikövervakare till parkeringsenheten
Norrköpings kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Norrköping
2026-08-03
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Vill du vara med och skapa en säker och välfungerande trafikmiljö samtidigt som du ger god service till Norrköpings invånare? Vi söker nu en trafikövervakare!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: https://norrkoping.se/jobba-hos-oss/sok-jobb/framtidsyrken/samhallsbyggnad
På parkeringsenheten är vi 16 engagerade kollegor som tillsammans arbetar för att skapa en så trafiksäker och framkomlig miljö som möjligt för alla som vistas i Norrköping. Vårt uppdrag kommer från samhällsplaneringsnämnden.
Enhetens arbetsuppgifter omfattar parkeringsövervakning, drift och skötsel av parkeringsautomater samt viss administration. Vi söker nu en trafikövervakare till vårt team!
Som nyanställd genomgår du en introduktionsutbildning på arbetstid i offentligrättslig parkering. Utbildningen pågår i fyra veckor och är delvis förlagd på annan ort. Den innehåller både teori och praktik och ger dig en trygg grund i din roll som trafikövervakare.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Du erbjuds ett fritt och omväxlande arbete med ett viktigt samhällsuppdrag, där du bidrar till ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i Norrköpings kommun.
Som trafikövervakare arbetar du med att kontrollera parkerade fordon och säkerställer att gällande parkeringsregler följs. Rollen kräver ett ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt för att upprätthålla ordning och säkerhet.
Du möter många människor i ditt dagliga arbete, där du är en viktig representant för Norrköpings kommun och bidrar till ett professionellt och serviceinriktat bemötande i dialog med invånare.
Vem är du?
Vi söker sig som har en avslutad gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av arbete som parkeringsvakt, jobbat inom bemanningsbranschen eller serviceyrke, och du är van vid att kommunicera på ett professionellt sätt, du är ansvarstagande och arbetar strukturerat för att upprätthålla ordning och säkerhet.
Arbetet sker till stor del utomhus, året runt och i alla väder, och innebär mycket rörelse till fots. Det passar dig som trivs med ett aktivt arbete och god fysisk aktivitet under arbetsdagen. Du arbetar både tillsammans med kollegor och självständigt, vilket ger variation i vardagen och möjlighet att ta eget ansvar.
B-körkort är ett krav för tjänsten och vi ser gärna att du har bra lokalkännedom.
Du är lyhörd i ditt samarbete och drivs av att bidra positivt till ditt arbetslag.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och kommunicerar på ett tydligt och anpassat sätt beroende på vem du pratar med. Du värdesätter ett lugnt och vänligt bemötande med fokus på god service.
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i dig själv och kan fatta genomtänkta beslut baserat på den information som finns tillgänglig. Du tar ansvar för ditt arbete och anpassar dig smidigt när förutsättningarna förändras.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 23 augusti
Kontakt: Enhetschef Karin Wallin, 011-15 16 07, karin.wallin@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10018332