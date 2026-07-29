Trafikledare Västernorrland
Nobina Sverige AB / Logistikjobb / Sundsvall Visa alla logistikjobb i Sundsvall
2026-07-29
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Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Läs mer om oss på https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nobina.se%2F&data=05%7C01%7Ceva.palsson%40nobina.se%7C2c8296ef36134507320e08dab67fd22e%7Cf3fa1fae7cc74c379e2ca844dd5ca967%7C0%7C0%7C638022957355513269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=19shWGsT0c%2B6RLs6n9j6RjBa9CzD7qmy7yYWy9bsBjs%3D&reserved=0.
Trafikområde Västernorrland och Norrbotten har under de senaste åren genomgått en omfattande förändringsresa. Som ett led i vår fortsatt utveckling stärker vi nu vår trafikledning och bygger ett team av trafikledare med hemvist på Gärdedepån i Sundsvall.
Trafikledningen har ett viktigt uppdrag i den dagliga driften och ansvarar för två trafikområden med cirka 450 medarbetare och omkring 200 bussar. Tillsammans arbetar vi för att säkerställa en säker, effektiv och pålitlig trafik för våra resenärer samt ge våra förare det stöd de behöver för att lyckas i sitt arbete.
Vill du jobba där saker händer och bli en del av lösningen på flera av våra utmaningar vi ser i dagens samhälle? Kollektivtrafiken kommer spela en stor roll i miljöfrågan, genom att vi skapar de bästa förutsättningarna för ett ökat kollektivt resande kan vi få ned både utsläpp och trängsel i trafiken. Tillsammans är vi stora nog att göra skillnad. Som trafikledare är du en resurs och hjälpande hand mot den största tillgången vi har, våra förare. Välkommen på resan.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Du kommer att arbeta på en arbetsplats där det ställs höga krav på dig att leverera god service och kvalitet i en ofta händelserik miljö, du har det yttersta ansvaret att ge våra förare stöd i utförandet att leverera till våra kunder. Då avvikelser och störningar uppstår i trafiken har du ett operativt ansvar för att leda och fördela resurser i syfte att minimera påverkan för kunden. Du ansvarar också för att förmedla relevant störningsinformation till kunder, förare och övriga intressenter genom tillgängliga tekniska system.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar långsiktigt och lösningsorienterat. Du hanterar uppkomna problem och avvikelser metodiskt. Du kan analysera, prioritera och löpande värdera den information du får. Rollen kräver god kommunikativ förmåga samt att du kan arbeta under tidspress med bibehållen kvalitet. Att du kan hantera stress är viktigt för att kunna klara rollen.
Som person har du hög servicevilja, är prestigelös, empatisk och har god samarbetsförmåga. Det är meriterande med god lokalkännedom, körkort med D-behörighet samt tidigare erfarenhet av kundorienterad trafikverksamhet, eller liknande telefon eller kundservicearbete. Du har god datavana och kan med lätthet sätta dig in i nya system.
Vi erbjuder
Vi vet att mångfald och inkludering berikar både individer, grupper och oss som företag. Allas samlade erfarenheter är viktiga för att vi som jobbar på Nobina, likväl som samhället runt omkring oss, ska kunna växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.
På Nobina får du inte bara en gedigen introduktion utan även stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Hos oss kan du bli en specialist inom ditt område och vi tillhandahåller utbildningar som är skräddarsydda för ditt yrkesområde. Dessutom finns det möjligheter att utvecklas mot ledarskap om det är något som intresserar dig. Vi är ett stort företag med oändliga möjligheter i hela Norden, anpassade efter din målbild och ambition.
Om tjänsten och ansökan
Då verksamheten pågår dygnet runt kommer arbetstid att behöva förläggas oregelbundet på dagtid/kvällar/nätter/helger. Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid under 6 månader, med goda möjligheter till förlängning. Individuell lönesättning tillämpas.
Vi vill ha in din ansökan senast: [Project.ApplicationDue] Urval sker löpande så vänta inte för länge då annonsen kan stängas innan sista ansökningsdatum.
Frågor gällande rekryteringsprocessen: Patrik Burelid, e-post: patrik.burelid@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Välkommen med din ansökan
Facklig kontaktperson:
Lars Alm, Unionen, javascript:void(0)
Thomas Edmark, Sveriges Ingenjörer, thomas.edmark@nobina.seSå ansöker du
Vi vill ha in din ansökan senast: [Project.ApplicationDue]
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/
856 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015450