Trafikledare till växeln i Norrtälje
Roslagstaxi i Sverige AB / Logistikjobb / Norrtälje Visa alla logistikjobb i Norrtälje
Roslagstaxi i Sverige AB söker fler medarbetare
Roslagstaxi växer och vi behöver förstärka vår växel med nya trafikledare, både omgående och för framtida behov. Vi söker dig som vill arbeta i hjärtat av vår verksamhet och som trivs i en roll där tempo, struktur och service går hand i hand.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som trafikledare hos oss ansvarar du för att leda och fördela våra transporter på ett effektivt och professionellt sätt. Du är navet mellan kund och förare och ser till att varje uppdrag planeras och genomförs med hög kvalitet.
Tjänsten är placerad i Norrtälje, är på 70 procent och innebär skiftarbete.
Arbetet kräver att du kan hantera många moment samtidigt, särskilt under perioder med hög belastning. God simultanförmåga är därför en förutsättning.
Vi söker dig som
Bor inom Roslagen
Har mycket god lokalkännedom i Roslagen i allmänhet och Norrtälje i synnerhet
Är tekniskt lagd och har lätt för att sätta dig in i nya system
Har förmåga att arbeta strukturerat även när tempot är högt
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och kommunikativ
Har körkort B
Det är meriterande om du har taxibehörighet och tidigare erfarenhet av att köra taxi.
Vi erbjuder
En stabil och seriös arbetsgivare
Trevliga och engagerade kollegor
Bra arbetstider
Möjlighet att i vissa fall arbeta hemifrån
En arbetsplats där ansvar och förtroende är centrala värdenSå ansöker du
CV är obligatoriskt och ska bifogas ansökan.
Skicka din ansökan till jobb@roslagstaxi.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
