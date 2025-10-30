Trafikledare till Serviceresor i Hässleholm
Gör skillnad. Varje dag.
Skånes tillväxt är beroende av att alla som bor här kan resa till och från arbetet, studier eller fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt oavsett var de bor i regionen.
Serviceresor är en del av kollektivtrafiken och avser färdtjänst och sjukresor som utförs med serviceresefordon. Med Serviceresor vill vi att det ska vara enkelt att resa i hela Skåne och för Skånetrafiken är det centralt att kunder med funktionsvariation ska ha livskvalitet genom hela livet. I dagsläget genomför vi cirka 6500 resor varje dag där vi ska erbjuda våra kunder en enkel, trygg och tillgänglig resa till deras vårdbesök, arbete eller fritidsaktivitet. Serviceresor består idag av ungefär 130 medarbetare och inom affärsområdet finns enheterna för färdtjänst, sjukresor, affär, kundnära tjänster, beställningsmottagning och trafikledning.
Trafikledningens huvudsakliga uppgift är att skapa en effektiv och proaktiv ledning av trafiken som förutser förseningar och vidtar åtgärder så att kunden känner sig trygg med sin resa. Vårt mål är att skapa världens bästa resa för våra kunder. Du arbetar i nya fina lokaler på vårt huvudkontor i Hässleholm. Dit reser du enkelt med tåg på 20 minuter från Älmhult och Kristianstad, 30 minuter från Lund, 45 minuter från Malmö och en timme från Helsingborg.
Se vår film om kundledning och trafikinformation: https://www.youtube.com/watch?v=fU7KTTGHYjgPubliceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Nu har vi möjligheten att välkomna en ny trafikledare till oss!
Hos oss på trafikledningen är ingen dag den andra lik och rollen som trafikledare är därför en tjänst för dig som tycker om variation, trivs med högt tempo och som är en god lagspelare.
I rollen ingår att ansvara för trafikledning av de sjukresor och färdtjänstresor som Skånetrafiken ansvarar för. Du arbetar både operativt och proaktivt med trafikplanering, där fokus ligger på att säkerställa att resorna genomförs effektivt, tryggt och med hög service. Arbetet omfattar även uppföljning och samverkan med förare och trafikföretag för att säkerställa kvalitet och punktlighet i trafiken. Förutom att arbeta proaktivt behöver du som trafikledare vara skicklig på realtidsplanering, se nya lösningar och optimera körslingor allt eftersom nya resor uppkommer. Detta gör du via våra planeringsverktyg och IT-system.
I dina arbetsuppgifter ingår även att sköta avvikelserapportering i syfte att kunna återkoppla till trafikföretag, resenär och andra intressenter. I rollen som trafikledare är dator och telefon dina främsta arbetsverktyg. Du möter och stöttar våra resenärer och förare via telefon, chattmeddelande och mejl. Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne.
Verksamheten är i gång dygnet runt, årets alla dagar. Arbetstiden kan därför vara förlagd kvällar, helger och högtider.
Vi erbjuder dig goda möjligheter till personlig utveckling och att få växa som medarbetare inom Skånetrafiken.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom logistik eller service och har några års arbetslivserfarenhet. God vana av att arbeta med dator och telefon är ett krav för tjänsten då de är våra huvudsakliga arbetsredskap. Därtill är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som trafikledare eller motsvarande, erfarenhet av servicebranschen eller kundbemötande över telefon är det meriterande.
Detta är en tjänst för dig som har tydligt kundfokus, ett positivt förhållningssätt och kan hantera ett arbete med periodvis högt tempo. Dina personliga egenskaper kännetecknas av att du kan överblicka flera saker parallellt och samtidigt ha ett trevligt och förtroendeingivande bemötande mot resenärer och förare som du kommer att hjälpa i utmanande situationer. Du har en god kommunikativ förmåga samt lätt för att anpassa dig i en föränderlig miljö. För att trivas och lyckas i tjänsten ser vi även att du har god planeringsförmåga samt har en naturlig fallenhet för logiskt tänkande. Våra medarbetare har en genuin vilja och drivkraft att skapa en trygg resa för våra kunder och erbjuda en service i världsklass.
Vi är måna om att hitta rätt kandidater till våra tjänster. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Intervjuer kommer ske efter avslutad ansökningstid.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
