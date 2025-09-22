Trafikledare till serviceresor
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av vår utvecklingsresa? Under 2026 kommer vi implementera ett nytt resehanteringssystem, därför stärker vi upp med extra resurser på hela verksamhetsområde Serviceresor. Vi söker nu tre trafikledare till enheten trafikledning: en projektanställning på ca 18 månader och två tillsvidare.
Som trafikledare arbetar du för att förebygga och minimera kommande trafikmässiga problem. Du hjälper förare med information och problemlösning vid pågående uppdrag, du har tillsyn av den löpande trafikverksamheten och vid behov besluta och genomföra trafikkorrigerande åtgärder. I arbetsuppgifterna för trafikledare ingår bland annat att uppdatera systeminformation och att se till att förseningsinformation till resenärer vid försenade fordon framkommer. Du hanterar även bokning av serviceresor per telefon för olika resenärsgrupper och deltar i uppföljningsaktiviteter relaterat till befintliga trafikavtal. Övriga arbetsuppgifter kan tillkomma.
Du kommer tillhöra avdelningen Mobilitet och serviceresor, enheten trafikledning, som består av 16 trafikledare, varav många har arbetat lång tid tillsammans. Vi har en jämn könsfördelning och en bra åldersspridning. Vi arbetar med att hjälpa våra resenärer att komma fram till rätt plats i rätt tid genom att stötta förarna i deras yrkesutövning. Vi arbetar förebyggande för att så långt som möjligt se till att förseningar inte uppstår.
Vi har löpande kontakter med förare och trafikföretag och har hela stadens trafiksituation i realtid som vårt arbetsfält, vilket innebär att vi även arbetar kvällar, helger och storhelger med ob-tillägg. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från liknande verksamhet eller av arbetsledning, logistik, har arbetat inom funktionsnedsättning eller annat serviceyrke som vi bedömer som likvärdigt.
Du behöver ha en god pedagogisk förmåga att förmedla kart- och väginformation och att upprätthålla ett professionellt empatiskt förhållningssätt även i stressade situationer. För att kunna arbeta som trafikledare krävs god samarbetsförmåga eftersom stora delar av arbetet kräver samarbete och kommunikation med övriga kollegor för att lösa aktuella problem. Vi önskar att du är väl förtrogen med geografin i Göteborg samt omkringliggande region. I tjänsten krävs goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Arbetet ställer krav på ansvarstagande och noggrannhet. Trafikledaren är Serviceresors kontakt gentemot förarna i det dagliga löpande arbetet och fungerar även som länk mellan förare och resenärer. Trafikledningsuppdraget handlar om att vi ska ge god service och ett trevligt bemötande, samtidigt som vi uppfyller effektivitet och en kostnadsmedvetenhet.
Vi hanterar urval och intervjuer löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 - tills dess sitter vi på Åvägen i Gårda.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
