Trafikledare sökes till kund i Landskrona
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Logistikjobb / Helsingborg Visa alla logistikjobb i Helsingborg
2025-09-04
Vill du bli en nyckelperson i en bransch som aldrig står still? Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs i ett högt tempo - till rollen som trafikledare till ett växande lager- och logistikföretag med högt kundfokus och stark laganda.
Rollen innebär en kombination av administration och att jobba i lagerverksamhet
Exempel på arbetsuppgifter:
• Administrativ hantering av fraktdokument, ordersystem och fakturaunderlag
• Stöd till lagerverksamheten vid behov
• Planering och samordning av transporter (inrikes/utrikes)
• Kontakt med chaufförer, kunder och samarbetspartners
• Bokning av transporter och optimering av rutter
• Uppföljning av leveranser, avvikelser och returer
Slutgiltig kandidat kommer bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare till vår kund. För rätt person finns det chans till en långsiktig anställning efter den inledande anställningsperioden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med
• Erfarenhet från liknande roll inom transport, spedition eller logistik
• God datorvana och kunskap i affärssystem
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Förmåga att hantera många uppgifter samtidigt och fatta snabba beslut
• En positiv inställning och gillar att arbeta i team
• Som har truckkort
OM FÖRETAGET
Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9492984