Trafikledare sökes till Frigoscandia Linköping
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2026-07-01
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Är du en noggrann lagspelare med god datorvana och logistikintresse? Då vill vi att du söker tjänsten som Trafikledare till Frigoscandia Linköping!
För att öka servicen och fortsätta vara en professionell partner till våra kunder och transportörer, söker vi nu trafikledare till vårt team i Linköping. Tjänsten är på heltid.
I rollen som Freight Forwarder är du våra åkeriers representant för Frigoscandia Transport. Du kommer hantera lastplanering, säkerställa att vi har rätt kapacitet, följa upp i realtid och säkerställa att leveranser sker enligt plan. Du kommer även att hantera och sälja överskjutande gods till externa transportörer, köpa extra kapacitet och skapa kundanpassade upplägg utifrån behov. Du arbetar merförsäljande i din roll och skapar mervärde för våra kunder och leverantörer. En annan viktig del i arbetet är dokumentation av olika slag, kvalitet och resultatuppföljningar. Du kommer att arbeta i TMS Alystra och stötta åkerier i användningen av systemet. Rollen som trafikledare är rolig och varierande. Du kommer ha en bredd i dina arbetsuppgifter och många kontaktytor både internt och externt för att våra kunder ska få högkvalitativ service.
I tjänsten förekommer roterande beredskapstjänst.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling på Frigoscandia AB. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Som anställd hos Frigoscandia erbjuder vi dig en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Slumpmässiga alkohol- och drogtest
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats.
Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi på sina ställen genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda, kollektiva som tjänstemän.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag.
I denna rekrytering lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi vill ha din ansökan senast: 2026-07-26
Arbetstid: HeltidAnställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställningPlaceringsort: Linköping
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som trafikledare och gillar att arbeta strategiskt och långsiktigt för goda lösningar för både oss, kund och våra leverantörer. Du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot logistik och goda geografikunskaper inom Sveriges gränser och behärskar såväl svenska som engelska väl i tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet av logistik med inriktning mot livsmedelshantering betraktas detta som extra meriterande.
För att du ska trivas och lyckas hos oss är det viktigt att du trivs med ett högt tempo och varierade arbetsdagar. Du gillar att lösa problem och att pussla ihop lösningar som är bra för både oss och för våra samarbetspartners. Därtill har du god förmåga att planera ditt arbete - och inte minst för att anpassa och prioritera i din planering efter ändrade förutsättningar. Du är noggrann i dokumentationen av ditt arbete, har lätt för att kommunicera både i tal och skrift och är mån om ett gott samarbete både med externa och interna kontakter.
Frigoscandia är specialister på tempererad livsmedelslogistik och har 75 års erfarenhet av transport och lagring av kylda och frysta livsmedel. Som marknadsledare i Norden levererar vi hållbara logistiklösningar till hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till butiker, restauranger och storhushåll m.fl. Vi erbjuder smarta och flexibla logistiktjänster som är enkla att hantera och vi utvecklas ständigt i takt med ny teknik inom fordon, lagring och informationssystem. I Sverige har vi 12 lager och 24 terminaler (egna och genom partners) och i december 2024 flyttade vi vårt huvudkontor och största lager till en ny modern anläggning i Hyllinge utanför Helsingborg. Vi är numera en del av den globala logistikkoncernen Dachser som satsar stort på tempererad livsmedelslogistik i Norden genom Frigoscandia. Vår omsättning 2024 uppgick till 3,2 miljarder SEK och vi har drygt 1 100 anställda. Läs mer om oss på www.frigoscandia.com
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats. Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi på sina ställen genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda, kollektiva som tjänstemän. Vid nyanställning kan vi även komma att begära utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Via annons Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frigoscandia AB
(org.nr 556052-0263)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Frigoscandia Linköping Jobbnummer
9988132