Trafikledare sökes av Göteborgs Spårvägar
2025-10-05
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 141 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass?Publiceringsdatum2025-10-05Arbetsuppgifter
Har du en förmåga att snabbt analysera stressiga situationer och fatta beslut? Drivs du även av ett högt tempo, där du får hantera flera kommunikationskanaler samtidigt?
Som Trafikledare på TLI (Trafikledning och Information) arbetar du i händelsernas centrum och leder spårvagnstrafiken i Göteborg. Din uppgift är att bevaka och hantera spårvägsanläggningen, och se till att trafiken går enligt plan. Trafikledningen opererar i en konstant normativ krisnivå, och du ska snabbt kunna identifiera problem och ta fram lösningar för att minimera störningar i trafiken.
På TLI inkommer cirka 180 000 radiosamtal och cirka 20 000 telefonsamtal per år. Vi eftersträvar en tydlig, professionell och effektiv kommunikation med förare, kollegor och externa aktörer. Avdelningen består av Trafikledare och Operativ personalplanerare, sammanlagt är vi cirka 60 medarbetare som samarbetar genom ansvar och engagemang.
Som trafikledare är du självgående, lösningsorienterad och kommunikativ, och har förmåga att fatta beslut. Din digitala förmåga är mycket god då övervakning och styrning sker digitalt. Du behöver ha en mycket god lokalkännedom i Göteborg för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. På TLI arbetar vi dygnet runt, årets alla dagar för att säkerställa en trygg, säker och punktlig spårvagnsresa. Som trafikledare hos oss behöver du kunna arbeta oregelbundna arbetstider, då schemat är baserat på treskift.
Utbildningsstart planeras till den 2:e Februari 2026 och påbörjas med åtta veckor teoretisk utbildning med inslag av praktiska moment. Därefter följer två praktikdelar. Hela utbildningen omfattar cirka sex månader och under denna period erbjuds man en tillsvidareanställning med provanställning.
På avdelningen finns det även goda utvecklingsmöjligheter och efter avslutad utbildning till inre trafikledare finns möjlighet att gå en vidareutbildning till bland annat yttre trafikledare. Som yttre trafikledare har du som primära arbetsuppgifter att röja trafikhinder samt olyckor, leda och stötta förare, samordna evenemang samt utföra tillsyn och bidra med förbättringsförslag.
Vill du bli en av oss så kan du få ta del av följande förmåner:
• 30 betalda semesterdagar och möjlighet till semesterväxling
• Förmånsbeskattat Västtrafikkort
• Friskvårdsbidrag
• Rabatter och förmåner via Benify
• Upp till 30 % rabatt på gym och reducerat pris på massage
• Hyrcykel
Vi tillämpar löpande rekrytering och urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och slutför det du påbörjat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Då det är en säkerhetstjänst med stor påverkan på vår trafik sättning krävs att du är noggrann och säkerställer att ditt arbete håller en hög kvalitet. För att nå vår vision om en spårvagnsresa i världsklass måste vi samarbeta och du behöver ha en god samarbetsförmåga. Då du är i kontakt med många olika personer varje dag är ditt bemötande och att du visar respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll viktigt. Dessutom kan situationer ske akut och du måste kunna vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
Du har också:
• Svenskt körkort med lägst behörighet B och avklarad prövotid
• Mycket god förmåga att läsa, förstå och uttrycka dig i tal och skrift på teknisk svenska då det är en förutsättning för att klara av utbildningen och kunna tillgodose sig trafik- och vagnsinstruktioner
• Gott hälsotillstånd med bland annat normal syn och hörsel enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:113)
• Gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarande
• God digital kompetens, van att arbeta simultant i olika IT-miljöer
• God förmåga att fatta beslut under stress
• Dokumenterad erfarenhet från ett administrativt arbete
Meriterande:
• God lokalkännedom i Göteborg
För tjänsten krävs hälsogodkännande för säkerhetstjänst enligt TSFS 2019:113 samt godkänt drogtest och stor vikt kommer att läggas vid de personliga kompetenserna.
Som en del i rekryteringsprocessen kan du komma att bli inbjuden till att genomföra ett antal arbetspsykologiska tester.
Var extra observant på din e-post då det troligtvis är så vi kommer att kontakta dig.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 37.000 till 41.000.
Låter det fortfarande intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Ersättning
