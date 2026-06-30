Trafikledare Parti Utrikes, Jönköping
PostNord Group AB / Logistikjobb / Jönköping Visa alla logistikjobb i Jönköping
2026-06-30
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Från var som helst till vem som helst. Och tvärtom. PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi har tre lika viktiga affärsområden i organisationen: brev, paket och logistik. Nu söker vi en driven trafikledare för affärsområde logistik och enheten parti.Om du har erfarenhet från transportbranschen och vill vara med och påverka gods och trafikflöden – då kan du vara den vi söker!Du, vi och jobbetSom Trafikledare hos oss inom partigods ansvarar du för att styra trafik- och godsflöden utifrån våra kunders bokningar på daglig basis i tätt samarbete med chaufförer och åkerier. Du planerar verksamheten, säkerställer resurser och arbetar proaktivt för att upprätthålla hög kvalitet och kundnöjdhet. Du rapporterar till Trafikchef.
Vad du kommer att göra
Planera och styra den dagliga trafiken utifrån kundbehov och bokningar.
Säkerställa resurser för att leverera stabil kvalitet.
Ha löpande kontakt med åkerier och kunder med fokus på resultat, miljö och kvalitet.
Vara ett stöd för Trafikchef och kollegor i den dagliga verksamheten.
Föreslå förbättringar i produktionen för ökad effektivitet och kundnöjdhet.
Medverka i projekt och implementation av nya affärer.
Godkänna inköp av ad hoc-trafik på affärsmässiga grunder.
Vem du är
Initiativrik; Du ser vad som behöver göras och agerar proaktivt för att lösa problem och förbättra processer.
Kommunikativ; Du har lätt för att uttrycka dig tydligt och professionellt, både internt och externt.
Affärsmässig; Du har ett starkt fokus på lönsamhet och kvalitet i allt du gör.
Målfokuserad; Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål och trivs med att ta ansvar för resultat.
Relationsbyggande; Du bygger och vårdar långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och kollegor.
Ansvarstagande; Du tar ägarskap, fattar sunda beslut och bidrar till ständig förbättring.
Du är unik; Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad du tar med dig
Gymnasieexamen.
Erfarenhet från en liknande roll inom transportbranschen.
Erfarenhet av arbete som trafikledare är meriterande.
God administrativ förmåga, systemvana och kunskaper i Office-paketet.
Mycket goda kunskaper i svenska och kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av tull och transporter utanför EU är meriterande.
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord – ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.
Välkommen med din ansökan Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till kristoffer.brandin@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg – från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig – post möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden.Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel.
Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare kommer ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Den kultur, de värderingar och det självledarskap vi på PostNord vill skapa fokuserar runt ABC – Accountable, Brave, Committed. Ansvarstagande, mod och engagemang driver förändring och utveckling, oavsett om vi leder oss själva eller andra. Det är ett synsätt som uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. ABC bygger vidare på framgångar och låter oss lära av varandra – och av våra misstag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
553 01 JÖNKÖPING Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9985345