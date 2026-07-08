Trafikledare
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2026-07-08
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Trafikledare
Som trafikledare ansvarar du för att säkerställa att våra transporter genomförs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Du har en central roll i att styra och optimera trafiken i realtid och är ett viktigt stöd till våra chaufförer i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder en central och betydelsefull roll i verksamheten med möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt och processer.
Boreal Sverige växer så det knackar! Under december 2026 startar vi upp driften av serviceresor i Skellefteå och utökar vår taxiverksamhet.
Vi söker dig som har en förmåga att se samband, arbetar effektivt i olika system och är kommunikativ.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som trafikledare på Boreal Sverige kommer ditt huvuduppdrag vara att aktivt leda och fördela uppdrag i trafikledningssystemet, enligt gällande trafikplan, lagar/regler samt fordonstillsättning. Du kommer att utgöra kommunikationscentral internt och mot uppdragsgivare/kund.
Arbetsuppgifter inom ansvarsområdet:
Hantera avvikelser såsom fordonsproblem, väderpåverkan och andra störningar
Ge löpande stöd och vägledning till chaufförer
Optimera trafiken genom exempelvis sambokningar och effektiv resursplanering
Hantera akuta bemanningsbehov och plötslig frånvaro
Utreda händelse vid avvikelser
Hålla sig uppdaterad om lagar och regler som berör trafik och trafikledning.
Fatta operativa beslut inom trafikledningen
Prioritera resurser för att säkerställa en säker och effektiv trafikproduktion
Samverka med planering, trafikledning och övrig organisation för att nå verksamhetens mål
Din bakgrund/Dina egenskaper
För denna roll krävs det att du har mycket god systemvana och arbetar effektivt i olika digitala verktyg
Då arbetet innebär att du kommer att hantera snabba förändringar och utmaningar gällande planering av personella resurser samt fordon, krävs det att du som person är lugn och metodisk. Vidare ser vi att du har en god analytisk förmåga som gör att du kan fatta kloka beslut i stunden men även på längre sikt. Du är samarbetsorienterad och trivs att arbeta nära andra funktioner för att bidra till helheten. Det är viktigt att du tar ägandeskap och att du kan arbeta självgående
För tjänsten krävs det att du uttrycker dig obehindrat på såväl svenska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Varierande – dag, kväll, natt, helg
Placeringsort: Skellefteå
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Information om tjänsten lämnas av David Lindström – mejl: mailto:David.Lindstroem@boreal.se
alt. telefon: 07031490540 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149)
931 29 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Boreal Sverige AB Jobbnummer
9996705