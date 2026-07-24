Trafiklärare Uddevalla
G.Falcks Trafikskola i Hällevadsholm AB / Lärarjobb / Uddevalla Visa alla lärarjobb i Uddevalla
2026-07-24
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Är du vår nästa Trafiklärare?
FALCKs Trafikskola ligger centralt på Kungsgatan i Uddevalla.
Vi är en väletablerad trafikskola med höga ambitioner, väl genomarbetade rutiner och ett starkt fokus på kvalitet, trafiksäkerhet och pedagogik.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och utvecklas tillsammans.
Vi tror på ett positivt arbetsklimat där både medarbetare och elever ska trivas.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som trafiklärare hos oss kommer du att arbeta med de utbildningar som trafikskolan erbjuder. Arbetsdagarna är varierande och består av både individuell undervisning och utbildning i grupp. Du får ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som
Är utbildad och godkänd trafiklärare
Har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att möta människor
Är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Går du Trafiklärarutbildningen idag?
Då är du också varmt välkommen att höra av dig – vi berättar gärna mer om möjligheterna hos oss.
Därför ska du välja FALCKs Trafikskola:
Hos oss får du arbeta i en trivsam arbetsmiljö tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Vi värdesätter samarbete, utveckling och ett professionellt bemötande, samtidigt som vi har nära till skratt och ett prestigelöst arbetsklimat.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta David. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Mejla, CV + Personligt brev
E-post: davidfalcks@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare G.Falcks Trafikskola i Hällevadsholm AB
(org.nr 556670-6437)
Kungsgatan 37 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falcks Trafikskola i Hällevadsholm Jobbnummer
10011069