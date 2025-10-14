Trafiklärare till Södertörnsgruppen
Som trafiklärare i Försvarsmakten utbildar du fordonsförare, både soldater och befäl, till rikets krigsförband. Som anställd hos oss blir du en del av en professionell utbildningsmiljö och lämnar ett viktigt bidrag till utvecklingen av Sveriges försvar.
Om enheten
Södertörnsgruppen är en av Mellersta Militärregionens sex utbildningsgrupper som utbildar, materielförsörjer och administrerar regionens 11 hemvärnsbataljoner som utgör stommen av Mellansveriges territorialförsvar.
Som trafiklärare, eller fordonsinstruktör som det kallas i Försvarsmakten, har du vid MR-gruppen en viktig roll i att utbilda fordonsförare i bl.a. trafiksäkerhet, trafikregler och fordonskörning.
Den stora skillnaden mellan civil- och militär förarutbildning är att utbildaren inom det militära även förrättar förarprov mot militärt förarbevis samt utbildar på ett antal tilläggsutbildingar såsom terrängkörning, körning med avskärmad och släckt belysning, körning på halt underlag mm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Delta som instruktör vid lokala och regionala fordonsutbildningar
• Vara kontaktperson för MR-gruppens tillhörande förband rörande förarbevisfrågor mm.
• Att som kurschef planera, förbereda och genomföra fordonsutbildningar med stöd av andra instruktörer i fordonstjänst
• Förrätta körprov mot militärt förarbevis
• Fortsatt egen kompetensutveckling som instruktör i fordonstjänst i Försvarsmakten.
Vi ser fram emot att nyttja den kompetens du tar med dig in i Försvarsmakten. För att du ska kunna verka fullt i din nya roll som militär förarutbildare behöver vi dock kompletteringsutbilda dig i framförallt i riskhantering och i prövarrollen. Allt detta sker på betald arbetstid men vi vill göra dig uppmärksam på att det kommer ta ett antal månader innan du kan förordnas som militär fordoninstruktör/trafiklärare.
Kvalifikationer
• Körkort B
• God svenska i tal och skrift
• Dokumenterad pedagogisk förmåga
• Relevant utbildning så som trafiklärarexamen, trafikinspektörsexamen eller examen från militär fordonsinstruktörskurs, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdigDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är pedagogisk, ansvarstagande och strukturerad. Du trivs i utbildarrollen och är prestigelös men noggrann i ditt arbete. Du är trygg i att samarbeta med andra men kan också arbeta självständigt och långsiktigt - ibland under tidspress. Du kan anpassa ditt sätt att utbilda efter elevernas behov. Du har god social förmåga och du har lätt för att kommunicera med både chefer, kollegor och elever.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Civil trafiklärare högre behörighet (C, CE, D, DE)
• Körkort, A, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
• Svensk värnplikt
• Militära förarbevis för tunga fordonÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%. Huvudsakligen på kontorstid men kvälls- och helgarbete förekommer.
Lön: FM tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: 2026-01-13 eller enl. överenskommelse
Arbetsort: Haninge. Du tjänstgör huvudsakligen på din egen arbetsort men tidvis kan du komma att behöva tjänstgöra på andra platser inom Mellersta Militärregionen. Kurser där du deltar som elev för egen kompetensutveckling kan bli aktuella på andra platser i Sverige.
Tjänsten är civil
Information om rekryteringsprocessen
Vid upplysningar om tjänsten samt för information om rekryteringsprocessen kontaktar du
rekryterande chef Johan Melin som nås via växeln 08-788 75 00.
Vid upplysningar om befattningen
För upplysningar om befattningen trafiklärare/fordonsinstruktör kontaktar du chef
Harald Ponder som nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO - Christer Lindberg
SEKO - Anna Löfgren
OFRO - Thomas Marcusson
OFRS - Örjan Jansson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Går du vidare i rekryteringsprocessen och blir kallad till en intervju ska följande medföras:
• Examensbevis för pedagogisk utbildning, t.ex. trafiklärarutbildning
• Minst 2 st referenser
• Körkort
• Övriga intyg, betyg och dylikt relevanta för tjänsten
I förekommande fall
• *Förordnandebevis från Transportstyrelsen för trafiklärare eller trafikinspektör
• *Beslut om förordnande från FM Motorskola för fordonsinstruktör, trafiklärare eller specialfordonsinstruktör
• Vitsord/omdöme från värnplikt, GMU eller GU
(*Förordnandet behöver inte vara giltigt men får inte ha blivit återkallat p.g.a. försummelse, brott eller liknande.)
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
