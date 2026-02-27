Trafiklärare till Södertälje på Heltid
CK Trafikskola är specialiserad på körkorts-, risk- och handledarutbildningar. Med över två decennier av erfarenhet och dokumenterat starka resultat utmärker vi oss som en ledande aktör inom trafikskolebranschen.
Som en seriös och komplett trafikskola garanterar vi alla våra kunder en högkvalitativ och professionell utbildning, helt i enlighet med Transportstyrelsens krav och riktlinjer. Med över 22 års erfarenhet har vi utvecklat effektiva och kvalitativa lösningar för våra elever.
Om dig:
VI söker dig som är pedagogisk, sätter eleven i fokus, vill utvecklas och jobbar för företagets bästa. Helt enkelt en vinnarskalle som alltid strävar efter att leverera resultat. Du ska kunna ta eget ansvar och vara engagerad i din roll. Du ska få eleverna att känna sig trygga och säkra i bilen. Tålamod är A och O. Du skall vara godkänd och behörig trafiklärare från transportstyrelsen.
Det är meriterande ifall du behärskar Arabiska då många av våra elever talar dessa språk. Svenska och Engelska är ett krav.Dina arbetsuppgifter
Att utbilda elever för B-behörighet, har du även möjlighet att hålla Riskutbildning 1, handledarutbildning och teorikurser så är det ett plus, men ej ett krav.
Vi har öppet Måndag - Söndag och du kan arbeta flexibelt med endast helger eller vardagar men enligt överenskommelse.
Praktik:
Du som går trafiklärarutbildningen är också välkommen att börja din praktik hos oss som sedan kan leda till anställning.
Filer:
Bifoga; CV, utbildningsbevis, fullständiga uppgifter och lämna alltid ett telefonnummer vi kan kontakta dig på.
Anställning:
Vi kan ta emot både de som vill anställas på heltid och deltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
