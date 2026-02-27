Trafiklärare till Jakobsberg - Heltid
CK Trafikskola AB / Lärarjobb / Järfälla Visa alla lärarjobb i Järfälla
2026-02-27
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CK Trafikskola AB i Järfälla
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
CK Trafikskola AB finns i Södertälje, Farsta och Jakobsberg, med endast cirka 5 minuters promenad från respektive centrum. Vi bedriver utbildning i nyrenoverade och fräscha lokaler där eleverna får kunskaper för livet - med fokus på trafiksäkerhet och en positiv helhetsupplevelse.
Med över 22 års erfarenhet inom trafikutbildning fortsätter vi att växa och söker nu fler engagerade trafiklärare till vårt team. Våra elever kör i moderna VW Golf-modeller, vilket ger bästa möjliga förutsättningar för en trygg och kvalitativ utbildning.
Om dig
Vi söker dig som är pedagogisk, motiverad och har ett tydligt elevfokus. Du drivs av att leverera hög kvalitet och goda resultat, samtidigt som du skapar trygghet och lugn i bilen. Rollen kräver tålamod, engagemang och en professionell inställning.
OBS! Vi startar i Jakobsberg den 1/6-2026 och söker Trafiklärare.
För att lyckas i tjänsten behöver du vara godkänd och behörig trafiklärare av Transportstyrelsen.
Meriterande: Du kan även arabiska, då många av våra elever talar detta språk.
Krav: Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.Dina arbetsuppgifter
Utbilda elever för B-behörighet
(Meriterande, ej krav) Hålla i Riskutbildning 1, handledarutbildning och teorikurser
Bidra till en trygg, professionell och utvecklande miljö för våra elever
Praktik
Du som går trafiklärarutbildningen är också välkommen att göra din praktik hos oss - med möjlighet att det kan leda vidare till anställning.
Anställning och arbetstider
Vi söker både heltids- och deltidsanställda.
Arbetstiderna är flexibla och kan omfatta både vardagar och helger enligt överenskommelse.
Vi har öppet måndag-söndag.Så ansöker du
Skicka in:
CV
Utbildningsbevis
Fullständiga kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer
Ansök via mejl: info@cktrafikskola.se
OBS! Vi startar den 1/6-2026 och söker Trafiklärare.
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: Info@cktrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare Farsta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CK Trafikskola AB
(org.nr 559233-1986)
Vasavägen 33 (visa karta
)
177 52 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CK Trafikskola - Jakobsberg Jobbnummer
9769069