Trafiklärare sökes - Walk In Drive Out AB - Lärarjobb i Karlskrona

Walk In Drive Out AB / Lärarjobb / Karlskrona2021-04-03En av Karlskronas hetaste & snabbt växande trafikskolor- nyligen inflyttad i nybyggda företagshotellet World Trade Center- söker nu medarbetare med stor arbetsglädje!Du kommer främst arbeta med våra yngsta kunder i mopedutbildning nu under säsong. Men även i bil och eventuella kurser.Tjänsten är till början en deltid med start från 1/6 om möjligt tidigare. Provanställning 6 mån.Du är flexibel & självständig med god pedagogisk förmåga då vår huvudsakliga inriktning är mopedutbildning, intensivutbildning personbil samt teoretisk individuell utbildning där många av våra elever behöver särskilt stöd.Du som kan komplettera upp B med behörighet AM, B96, BE, Intro och R1 prioriteras men alla ansökningar är välkomna förutsatt att du innehar av transportstyrelsen godkänd trafiklärarutbildning.God svenska i tal och skrift samt engelska i tal krävs.Kollektivavtal finns.Skicka cv till info@wi-do.se #jobbjustnu2021-04-03Sista dag att ansöka är 2021-05-20Walk In Drive Out ABBekingegatan 137151 KARLSKRONA5671275