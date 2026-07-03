Trafiklärare personbil (B)
Khalkhali, Mahmood Reza / Lärarjobb / Göteborg Visa alla lärarjobb i Göteborg
2026-07-03
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Nu söker vi på Körkarlens Trafikskola en erfaren trafiklärare för personbil (B) och tung trafik (C/CE/D) som vill bli en del av vårt team.
Kvalifikationer (krav)
Godkänd trafiklärare B med dokumenterad erfarenhet
Godkänd för tung trafik (C, CE och D)
Svenska och engelska i tal och skrift
Pedagogisk, trygg och strukturerad i undervisningen
Professionellt bemötande och god förmåga att hantera olika elever och situationer
Vid behov kunna hjälpa till på utbildning inom C, CE och D (praktiska moment, funktionsundervisning, säkerhetskontroller m.m.)
Meriterande
Språkkunskaper i arabiska, persiska eller kurdiska
📅 Om tjänsten
Deltid med möjlighet till heltid
Start enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse
🚗 Om oss
Körkarlens Trafikskola är en av Göteborgs äldsta trafikskolor, grundad på 1970‐talet. Vi utbildar inom B, BE, B96, C, CE, D, Risk 1, Risk 2 samt YKB och erbjuder modern, personlig och flexibel utbildning med fokus på kvalitet, trygghet och kundupplevelse.
📨 Ansökan
Bifoga personligt brev och CV i din ansökan.
Du kan även komma in på kontoret på Sägengatan 31B och lämna personligt brev och CV.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Telefonsamtal undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post & Besök
E-post: info@korkarlenstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Khalkhali, Mahmood Reza
Sägengatan 31B (visa karta
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422 58 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Körkarlens Trafikskola Jobbnummer
9992434