Trafiklärare Linköping - Linköpings Trafikskola AB

Linköpings Trafikskola AB / Lärarjobb / Linköping2021-07-05Vi är ett litet gäng som har roligt på jobbet!Är du framåt, positiv och noggrann? Då passar du hos oss. Vi utbildar på AM, B, BE och har såklart riskutbildningar och Introduktionsutbildning.Tveka inte att sök även om du ännu inte är färdigutbildad.Vi ser fram emot att läsa just Din ansökan!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-07-05Sista dag att ansöka är 2021-08-05Linköpings Trafikskola ABVasavägen 1358221 LINKÖPING5848132