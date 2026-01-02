Trafiklärare i Örebro
Trivs du med friheten att kunna styra ditt arbete helt efter vad som passar din livssituation? Då kan konsult på Trafiko vara rätt för dig!
Om Trafiko och uppdraget
Vi på Trafiko förändrar körkortsbranschen både för elever som ska ta körkort och för lärare som utbildar. Vi har på kort tid växt till en av de största aktörerna inom körkortsutbildning och har trafikskoleverksamhet i 31 städer runtom i Sverige. Via vår hemsida och app pluggar elever teori över hela Sverige. Totalt utbildas över 30 000 elever årligen med Trafiko.
Vi har under 1,5 års tid framgångsrikt erbjudit våra elever körlektioner i Örebro. Vi vill nu utöka vårt utbud för att möta våra elevers efterfrågan och söker efter dig som vill vara med på resan som trafiklärare.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, pedagogisk och brinner för att få dina elever att nå sina mål genom att anpassa utbildningen efter deras behov. Du är kvalitetsmedveten och har ett tålmodigt bemötande. Du tar stort eget ansvar och har förmågan att fullfölja dina arbetsuppgifter självständigt med framförhållning och struktur.
Godkänd trafiklärare
Goda kunskaper i Svenska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Meriterande
Van att använda digitala verktyg
Övriga språkkunskaper utöver svenska
Vad vi erbjuder
På Trafiko får du en unik chans att vara med och forma en ny körkortsbransch, vi vill lära oss av dina erfarenheter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig i ditt arbete.
Vi erbjuder ett modernt system för dig som konsult med stor flexibilitet att styra över hur dina arbetsveckor ska se ut. Vi tar hand om all administration så att du kan fokusera på det allra viktigaste- att utbilda säkra bilförare.
Vill du veta mer om hur du som konsult kan ta kontroll över din tid och hur vi gör ditt arbetsliv smidigare? Läs mer här
Vad händer nu?
Skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, vi går igenom alla ansökningar löpande.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll för att öka vår medvetenhet om våra framtida kollegor.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Har du några frågor kring uppdraget? Tveka inte på att höra av dig till nathalie.panossian@trafiko.se
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
