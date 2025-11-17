Trafiklärare B minst 50% i Vällingby
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Fred Trafikskola i Vällingby söker en engagerad och godkänd trafiklärare med behörighet B. Vill du arbeta i en modern trafikskola där elevens utveckling, trygghet och kvalitet står i centrum? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Anställningsform: Timanställning / Konsult
Omfattning: Minst 50% tjänstgöringsgrad
Arbetstider: Eftermiddagar, kvällar och helger enligt fast rullande schema
Plats: Fred Trafikskola, Vällingby
Vi söker dig som:
Har godkänd trafiklärarutbildning med behörighet B
Motiverar och coachar elever med energi och tålamod
Följer utbildningsplanen och säkerställer pedagogisk progression
Är tydlig, ödmjuk, stresstålig och punktlig
Kan undervisa på svenska och engelska
Är flexibel och tillgänglig under eftermiddagar, kvällar och helger
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: trafiklarare@fredtrafikskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fred Trafikskola AB
(org.nr 559275-8154)
Vällingbyvägen 132 (visa karta
)
162 63 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
