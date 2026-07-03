Trafiklärare
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Vi söker en engagerad och pedagogisk trafiklärare!
Är du en trafiklärare som brinner för att utbilda framtidens förare? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet och service står i fokus? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Albertsons Trafikskola i Nyköping är en väletablerad och anrik trafikskola som utbildat flera generationer av körkortstagare i Nyköping med omnejd.
Vi är idag en 3st trafiklärare och en receptionist som utbildar och stöttar blivande körkortstagare.
Vi utbildar idag på behörigheterna AM, B, B96 & BE.
Albertsons är en del av On Via.
On Via är en av Sveriges ledande aktör inom trafikutbildning med över 40 utbildningsorter i Sverige.
Vår vision är att vara det självklara valet för dem som söker en kvalitativ trafikutbildning och våra värderingar som handlar om ansvar, professionalism och engagemang, vägleder oss dagligen i arbetet.
Vi värdesätter professionalism, god stämning och att varje elev får en trygg och personlig utbildning.
Om rollen
Som trafiklärare hos oss kommer du att:
Planera och genomföra körlektioner för elever med olika förutsättningar och behov.
Stödja och motivera eleverna på deras resa mot körkortet.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och samarbeta med kollegor för att utveckla vår verksamhet.
Vi söker dig som:
Har en giltig trafiklärarexamen och är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen.
Har en pedagogisk och flexibel inställning.
Är ansvarstagande och har ett genuint intresse av att hjälpa andra att utvecklas.
Har god kommunikationsförmåga och tycker om att möta olika typer av människor.
Behärskar svenska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande).
Är/eller vill bli trafiklärare på behörighet AM.
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsmiljö med mycket erfarna och hjälpsamma kollegor.
Möjlighet att påverka ditt arbetsschema.
Vidareutbildningar och stora utvecklingsmöjligheter inom verksamheten eller inom koncernen.
En arbetsplats där vi värdesätter teamwork och att ha roligt tillsammans!Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till markus.javerskog@onvia.se
. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Markus via mail till markus.javerskog@onvia.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: markus.javerskog@onvia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare On Via TS AB
(org.nr 556174-3765), http://albertsons.se
Västra Kvarngatan 26 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Albertsons Trafikskola Kontakt
Markus Jäverskog markus.javerskog@onvia.se Jobbnummer
9990415