Trafiklärare
2025-09-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Möllstrands Trafikskola AB växer och nu söker vi vår nya kollega.
Vi söker en erfaren trafiklärare som vill vara med och utveckla vår trafikskola. Du brinner för pedagogik, har en professionell framtoning och trivs med att möta människor i olika situationer.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Undervisa elever på olika nivåer inom körkortsutbildning.
Vara en aktiv del i skolans kvalitetsarbete.
Stötta i receptionen vid behov (kundmottagning, bokningar, information).
Bidra till en positiv och professionell atmosfär på arbetsplatsen.
Vi söker dig som:
Är utbildad och godkänd trafiklärare.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är serviceinriktad, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har fler behörigheter (t.ex. BE, C, D) - det är meriterande men inget krav.
Har en professionell inställning och ett stort engagemang för att hjälpa elever lyckas.
Är du utbildningsledare? Det är ett plus.
Vi erbjuder:
En växande och professionell arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter.
Ett engagerat team där kvalitet och elevens behov alltid står i centrum.
Möjlighet att påverka och utveckla både din egen roll och trafikskolans framtid.
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
ansök redan idag
E-post: johan@mollstrands.com
Detta är ett heltidsjobb.
Kopparmöllegatan 11 A
254 35 HELSINGBORG
Trafikskolechef
Johan Möllstrand Johan@mollstrands.com 042106111
