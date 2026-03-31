Trafikkoordinator till Västtrafik | Göteborg | Extrajobb
Manpower AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en smidig och punktlig kollektivtrafikupplevelse för tusentals resenärer varje dag? Nu söker vi på Manpower trafikkoordinatorer för ett extrajobb hos Västtrafik - ett uppdrag där du arbetar under sommaren samt extra vid behov efter sommaren. Du utgår från Nils Ericson Terminalen i Göteborg och kommer arbetar dygnet runt i 3-skift, vilket innebär varierade och flexibla arbetstider. Välkommen med din ansökan!
Placeringsort: Göteborg, Nils Ericson Terminal.
Anställningsform: Extrajobb vid behov, vardagar och helger.
Arbetstider: 3-skift, förmiddag, eftermiddag, natt och helg.

Dina arbetsuppgifter
Som Trafikkoordinator är du en central del av den dagliga driften av busstrafiken. Du säkerställer punktlighet, tydlig kommunikation och ett välfungerande samarbete mellan trafikaktörer. I rollen ingår bland annat att:
Koordinera busstrafik till och från gater och hållplatser vid Nils Ericson Terminalen och Åkareplatsen
Hantera samtal med bussförare och andra intressenter
Skylta avgångar i passagerarhallen
Genomföra utrop via högtalarsystemet
Dokumentera och rapportera trafikrelaterade händelser och avvikelser
Delta i utvecklings- och förbättringsarbete
Introducera, utbilda och stötta nya kollegor
Samverka med bussbolag, terminalvärdar, trafikledare och ordningsvakter
Koordinera ersättningstrafik och trafikomläggningar vid behov
Den vi söker
Vi söker dig som arbetar strukturerat och kommunikativt och som kan behålla lugnet även när tempot är högt. Du har ett serviceinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt och möter både kollegor och resenärer med ett professionellt bemötande. Dessutom tar du ansvar för dina arbetsuppgifter, visar initiativförmåga och leder dig själv på ett tryggt och effektivt sätt i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som har:
Minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot logistik eller administration
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
God datorvana, gärna erfarenhet av Office 365
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, kommunikativt och lugnt även vid hög belastning
Ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt
Förmåga att ta ansvar och leda dig själv i arbetet
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från kollektivtrafik, transport eller annan operativ verksamhet
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om Västtrafik
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen och arbetar dagligen för att skapa hållbara och smidiga resor för över 400 000 resenärer. På Nils Ericson Terminalen möts trafikledare, förare och resenärer i ett intensivt och komplext trafiknav där du får en viktig roll.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9829383