Trafikkontoret söker servicehandläggare
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Servicecenter är en enhet inom avdelningen verksamhetsstöd som har ett brett ansvar för merparten av trafikkontorets stödverksamheter så som HR, IT, säkerhet och beredskap, informationshantering, nämndadministration och synpunktshantering.
Avdelningens uppdrag är att vara en stödjande verksamhet som möjliggör för kontorets övriga verksamheter att fullgöra sina uppdrag. På avdelningen arbetar totalt cirka 75 medarbetare.
Enheten servicecenter hanterar och besvarar stockholmarnas synpunkter och felanmälningar som rör stadens utemiljö. Vi jobbar också med frågor om dispenser och parkering. Verksamheten är öppen dygnet runt och enheten består av servicehandläggare och samordnare. Enheten består av drygt 20 tillsvidareanställda och ett flertal timanställda medarbetare. Under 2025 kommer servicecenter hantera cirka 400 000 ärenden. Servicecenter är öppet dygnet runt årets alla dagar och en del av din arbetstid är förlagd utanför vanlig kontorstid.
Rollen som servicehandläggare innebär att vara trafikkontorets kontakt mot stockholmarna. Du ansvarar för att ta emot och hantera ärenden som rör stadens utomhusmiljö och som inkommer via både telefon och e-tjänster som stadens Tyck till-app. Vår verksamhet påverkas dagligen av vad som händer i omvärlden och vi hanterar en mängd olika frågor, allt från snöröjning till flytt av felparkerade bilar och skadade djur.
Servicecenters medarbetare har en mycket viktig roll i att både ge konkret service till stockholmarna men också att skapa tillit och trovärdighet till Stockholms stad i en allt mer föränderlig och osäker omvärld.
Vi erbjuder
en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön.
ett spännande och lärorikt uppdrag i en stad i ständig utveckling.
en möjlighet att bidra till utvecklingen av Stockholm.
en fin gemenskap i ett team som utvecklar varandra.
coachning i kommunikation.
friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
möjlighet att arbeta viss arbetstid på distans.
en gedigen introduktionsutbildning med en kollega som egen mentor.
en arbetsplats i nyrenoverade lokaler på Kungsholmen bara några minuters promenad från Centralstationen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
minst teoretisk gymnasieutbildning, gärna med samhällsinriktning
arbetslivserfarenhet av liknande kundserviceverksamhet
mycket goda datorkunskaper och erfarenhet av arbete i olika IT-system
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
arbetat i en politiskt styrd organisation
erfarenhet av att arbeta med ärendehantering i olika kanaler ur ett kundserviceperspektiv, särskilt i telefon
god lokalkännedom i Stockholm
eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett stort intresse för service och du är professionell i din kontakt med såväl kollegor som stockholmare och vill alltid ge ett mycket gott bemötande. Du är positiv till att arbeta i flera olika kommunikationskanaler och du kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt och har en hög servicenivå samt lätt för att skapa kontakt med andra. Du är flexibel, lösningsfokuserad och stresstålig. Du tar egna initiativ till att sätta dig in i uppdraget och har en vilja att förstå varför staden arbetar på ett visst sätt och kan därmed på ett förståeligt och enkelt sätt förklara det för stockholmarna.
Du är nyfiken och gärna intresserad av stadsutveckling och samhällsfrågor. Du är en lagspelare och vill bidra till ett gott samarbete och till den gemensamma arbetsmiljön. Du trivs som bäst i team som stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2025-09-02Övrig information
Servicecenter är bemannat dygnet runt, året om. Det innebär att dina arbetstider är både dag- och kvällstid. Arbete på helger och helgdagar ingår i rollen. Nattarbete kan förekomma efter överenskommelse.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll.
Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och de frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Genomförande av arbetsprover kan förekomma i rekryteringsprocessen. Provanställning kan tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret Kontakt
Ola Bjärle, enhetschef 08-50826133 Jobbnummer
9487903