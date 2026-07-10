Trafikingenjör till växande Kungälv
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2026-07-10
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-10Beskrivning
Till gruppen som arbetar med trafik och trafikrelaterade frågor söker vi nu en trafikingenjör som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling. I rollen kommer du att arbeta med utmanande trafikfrågor i en spännande och dynamisk miljö. Du blir en viktig del av vårt arbete med stadsutveckling, detaljplaner och infrastruktursatsningar, där du bidrar med teknisk kompetens inom trafiksystem, trafiksäkerhet och framkomlighet. Tillsammans med kollegor och berörda driver du utvecklingsprojekt från idé till genomförande, samt hanterar aktuella trafikfrågor som gör skillnad här och nu.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Att utforma och utveckla trafiklösningar för kommunens gator och offentliga miljöer.
Att samarbeta med andra specialister inom stadsutveckling och samhällsbyggnad för att skapa hållbara, säkra och tillgängliga trafikmiljöer.
Som representant för kommunens trafikfunktion ansvarar du för att driva och bevaka sakfrågor i projekt, remisser och planprocesser. Rollen innebär många kontaktytor, både internt inom kommunen och externt med konsulter, entreprenörer, myndigheter och allmänhet. I rollen finns goda möjligheter att påverka och du får stor frihet under ansvar. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med härliga kollegor som bjuder på många skratt och fika.
Vi söker dig som är engagerad, självgående och har en vilja att bidra till utvecklingen av Kungälv. Vi ser positivt på sökande med olika typer av erfarenheter och kompetenser inom trafikområdet, och är öppna för att diskutera möjligheter att utforma tjänsten utifrån dina styrkor och intressen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom trafikområdet, gärna högskoleutbildning.
Erfarenhet av arbete inom trafikområdet.
Förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och som kan ta ansvar både självständigt och i grupp.
God kunskap om gällande regelverk och standarder inom trafikområdet.
Erfarenhet av att hantera trafikfrågor i samband med stadsutveckling och planering.
God kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta med olika intressenter och beslutsfattare.
B-körkort.
Meriterande:
Kunskap om och arbete med CAD-ritning är önskvärt
Erfarenhet från liknande tjänst
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Välkommen att söka tjänsten som trafikingenjör i Kungälv!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Sveriges Ingenjörer 086138000 Jobbnummer
9998821