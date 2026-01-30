Trafikingenjör till Statsbyggnadsförvaltningen
2026-01-30
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden - allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Vill du arbeta med att utreda och fatta beslut gällande lokala trafikföreskrifter, dispenser inom trafik, vägvisning och trafikanordningsplaner? Hos oss ges du möjligt att aktivt bidra till utvecklingen av en attraktiv, trygg och hållbar stad. Välkommen med din ansökan till enheten trafik och reglering!
Stadsbyggnadsförvaltningen består av sex avdelningar med cirka 600 medarbetare. Vår avdelning, "Gata och Trafik", arbetar främst på uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden. Avdelningen ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, parker och naturområden. Enheten trafik och reglering är en viktig kugge i förvaltningen och utvecklingen av en attraktiv, trygg och hållbar stad. Som markägare och väghållare är det viktigt att vi har kontroll över var arbeten sker och hur trafiksituationen är planerad under byggtiden.
Tjänsten utgår från Stadshuset mitt i centrala Uppsala. Vi erbjuder flexibla arbetstider och det finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till 3 dagar i veckan.
I uppdraget ingår att utreda och fatta beslut gällande lokala trafikföreskrifter, dispenser inom trafik, vägvisning och trafikanordningsplaner. Som trafikingenjör beslutar du om trafikreglering och vägvisning på kommunens vägar och om trafiksituationen kring exempelvis vägarbeten, ledningsförläggning och stadsbyggnadsprojekt under byggtid. Du arbetar för att i komplexa lägen säkerställa trygg framkomlighet för alla trafikanter på bästa möjliga sätt.
Arbetet kombinerar självständiga uppgifter med nära samarbete tillsammans med kollegor, andra avdelningar och externa aktörer. Det ger dig möjlighet att bidra med din kompetens i såväl strategiska frågor som i praktiska lösningar som påverkar människors vardag. Tillsammans med de övriga medarbetarna ger du service och stöd till både medborgare och samarbetspartners. Det ingår även andra uppgifter i tjänsten så som granskning av kommande anläggningsprojekt, svara på frågor och synpunkter från allmänheten och internt stöd kring trafikregleringsfrågor.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom exempelvis samhällsplanering, väg- och trafik eller stadsbyggnad eller längre tids arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren ser som likvärdigt. För att lyckas i arbetet behöver du ha kunskap i frågor som rör trafik och god vana att arbeta i digitala system. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du tidigare har haft en liknande tjänst i mer än 5 år.
Jobbet passar dig som arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. I din arbetsroll tar du initiativ och sätter igång aktiviteter, du uppnår resultat. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Som person har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Per Berglund, enhetschef, 018-727 29 25.
Fackliga företrädare: Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13.Sveriges ingenjörer, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
