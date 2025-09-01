Trafikingenjör regional, Umeå
Som blivande trafikingenjör är du en person med stort intresse för samhällsutveckling, trafikfrågor och lagstiftning. Du bidrar till att skapa en god och säker trafikmiljö med trafikanterna i fokus.
Trafikingenjör regional, UmeåPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det att rättssäkert handlägga och besluta i myndighetsärenden inom trafikmiljöområdet utifrån gällande lagstiftning. Du kommer även att lämna yttranden till andra myndigheter och kommuner samt svara på kundfrågor från fastighetsägare och allmänheten. Du arbetar i ett team bestående av flera trafikingenjörer och arbetsuppgifterna varierar beroende på aktuella projekt och inkomna ärenden. Ditt arbete ska resultera i ett framkomligt, trafiksäkert och effektivt nyttjande av transportsystemet. Du deltar i prioritering och planering av åtgärder i tidigt skede, i planläggningsprocessen och i genomförandeskedet. Arbetet spänner över ett brett område inom trafikfrågor i ett komplext trafiksystem. Som trafikingenjör är du ett specialiststöd för andra verksamheter inom Trafikverket vid planering, byggande och underhåll av vägar.
Inom enheten är vi 14 Trafikingenjörer placerade i Luleå, Umeå, Härnösand, Östersund och Sundsvall. På enheten har vi en mycket god sammanhållning och ett tätt samarbete med varandra i våra ärenden och vi ser det som självklart att alla medarbetare deltar i utvecklingen av arbetssätt och processförbättringar. I jobbet förekommer det lokala och regionala resor, främst kopplade till dina pågående ärenden.
Övrig information
Placeringsort är Umeå.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 41.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen så krävs det att du har förmåga att självständigt se vad som behöver göras och är duktig på att planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Du deltar aktivt i utveckling av arbetssätt och processförbättring. Ditt arbete kommer att innebära många kontakter såväl inom Trafikverket som med externa parter, så god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt är viktigt. Du har god samarbetsförmåga och motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter, samt delar med dig av den information som behövs för att organisationen ska nå önskade resultat. Viktigt är också att du är en duktig problemlösare och finner lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som
har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p) inom trafikteknik, samhällsplanering eller juridik. Alternativt så har du annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
har något års för tjänsten relevant och aktuell yrkeserfarenhet från arbete med trafikfrågor, till exempel inom trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete eller myndighetsutövning
har kunskap inom svensk trafiklagstiftning, såsom exempelvis Väglagen, Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen
kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
har giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att kommunicera med externa parter såsom myndigheter, kommuner, allmänhet eller liknande i din yrkesroll
erfarenhet av myndighetsutövningSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
