Trafikingenjör inriktning Trafikanordningsplaner
2026-01-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som trafikingenjör i denna tjänst erbjuder vi ett omväxlande arbete där du tillsammans med teamet hanterar stadens trafikfrågor. Vi söker en trafikingenjör med inriktning kring hantering och planering av Trafikanordningsplaner. Arbetsuppgifterna innehåller bland annat handläggning av trafikanordningar, samordning, planering av pågående och kommande trafikprojekt.
I tjänsten ingår även att handlägga ärenden och synpunkter från allmänheten och att svara på remisser och dispenser.
Din arbetsplats
Tjänsten som trafikingenjör är placerad på Stadsmiljöavdelningen som upprätthåller, utvecklar och förvaltar attraktiva, funktionella och tillgängliga gator, torg, parker och naturmiljöer inom Linköpings kommun. Avdelningen säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas. Avdelningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av tre enheter; stadsmiljöutveckling, drift och underhåll samt support. Avdelningen har cirka 60 medarbetare.
Tjänsten som trafikingenjör är placerad på drift- och underhållsenheten som består av två grupper; Mark och förvaltning samt Trafik och gata. Denna tjänst hittar du inom Trafik & gata där 11 driftingenjörer och trafikingenjörer arbetar nära gruppchef för att tillsammans utveckla metoder och arbetssätt.
Vi sitter i nya lokaler i moderna Ebbepark och arbetar aktivitetsbaserat. Möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar i veckan finns om arbetet medger. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Du som söker
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom "kommunikation, transport och samhälle", samhällsplanering, eller annan relevant inriktning inom trafikområdet. Alternativt har du en annan utbildning som tillsammans med erfarenhet sammantaget av arbetsgivaren kan bedömas som likvärdig.
Vidare är det meriterande om du har flerårig erfarenhet av trafikfrågor och är väl insatt i samhällsbyggnadsprocessen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete på väg eller har arbetat med trafikanordningsplaner.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket, både i skrift och muntligen, eftersom du kommer att handlägga trafikärenden. B-körkort är ett krav då tjänsten innebär resor inom kommunen.
Vi söker dig som har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har en god förmåga att arbeta med andra människor genom att vara lyhörd och lyssna. Du är också tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram. Vi ser också att du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
I den här rekryteringen använder vi personlighet- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16520
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Facklig företrädare, SACO
Per-Arne Friberg Per-Arne.Friberg@linkoping.se 013-20 65 63 Jobbnummer
