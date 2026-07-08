Trafikingenjör
Mariestads Kommun, Tekniska förvaltningen / Byggjobb / Mariestad Visa alla byggjobb i Mariestad
2026-07-08
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eller i hela Sverige
I Mariestads kommun finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.
Till vår tekniska förvaltning söker vi nu en trafikingenjör på heltid, tillsvidare.
Känner du att det skulle vara något du passar för, är du välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för trafikutredningar, vägvisningar, trafikordningsplaner. I tjänsten ingår även arbete med trafikreglering, trafikbedömningar, trafiksäkerhet och projektering av trafikåtgärder i gata, gång- och cykelvägar. Arbetet innebär mycket kontakt med kommuninvånare i trafikfrågor och du representerar kommunen i olika sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår också att lämna yttranden, svara på frågor, ge information och ta emot synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, företag och allmänhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet av arbete som trafikingenjör i en kommun eller erfarenhet av liknande arbete. Du har högskoleutbildning med inriktning mot trafikteknik, väg- och samhällsbyggnad eller genom mångårigt arbete skaffat dig kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ett stort intresse för trafiktekniskt arbete krävs för rollen.
Som person är du noggrann och har god samarbetsförmåga. Du är driven och duktig på att skapa effektivitet i ditt arbete och trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp. Att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift är viktigt. Dessutom krävs B- körkort.
Meriterande om du har erfarenhet av Arbete på väg och god kunskaper i trafiklagsstiftning.
Meriterande om du har kännedom om kommunal verksamhet och arbete i politiskt styrda organisationer.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
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I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Gatuchef
Sara Klint sara.klint@mariestad.se +46501756107 Jobbnummer
9997350