Trafikingenjör
Lindesbergs kommun, Gata- och Trafikenheten / Byggjobb / Lindesberg Visa alla byggjobb i Lindesberg
2026-06-15
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Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
Gata- och Trafikenheten är en del av den Tekniska verksamheten och ansvarar för kommunernas vägar, gator samt gång- och cykelvägar. Det är ett brett uppdrag som omfattar cirka 55 mil väg, omkring 15 000 belysningspunkter och 80 broar. Här arbetar cirka 18 medarbetare med olika kompetenser inom trafik, planering, drift och förvaltning. Tillsammans arbetar vi för att skapa trygga, funktionella och välskötta trafikmiljöer för kommunernas invånare, året runt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som trafikingenjör på Gata- och Trafikenheten blir du en viktig del av arbetet med att utveckla kommunernas trafikmiljöer. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor som rör trafik, gator, gång- och cykelvägar samt den offentliga miljön.
I rollen ansvarar du för att planera, utreda och utveckla trafik- och gatumiljöer med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och hållbara lösningar. Du arbetar med trafikutredningar och tar fram underlag för lokala trafikföreskrifter samtidigt som du bidrar med trafikkompetens i detaljplaner och exploateringsprojekt. Du följer upp och planerar insatser inom verksamhetsområdet samt hanterar trafikärenden, synpunkter och medborgarförslag.
Du har många kontaktytor och samverkar med entreprenörer, konsulter, myndigheter, invånare och andra aktörer. I rollen fungerar du som sakkunnig i trafikfrågor och tillhörande lagstiftning och är delaktig i framtagandet av tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag.
Som trafikingenjör hos oss får du en bred och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka kommunernas framtida trafiklösningar. Du arbetar både som beställare och utredare och bidrar till att skapa trygga, funktionella och attraktiva miljöer för invånare och besökare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för samhällsutveckling och som vill vara med och skapa hållbara och väl fungerande trafikmiljöer för kommunernas invånare.
Du har relevant högskoleutbildning eller YH-utbildning inom samhällsbyggnad, trafikplanering eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete eller annan verksamhet med koppling till trafik- och gatumiljöer. Erfarenhet från kommunal verksamhet samt kunskaper i GIS eller andra kartbaserade system är också meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du kunna driva ditt arbete självständigt och ta ansvar för att föra frågor framåt på ett strukturerat och noggrant sätt. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor. Eftersom du kommer att samverka med såväl invånare och företag som politiker, myndigheter och andra aktörer behöver du vara trygg och professionell i din kommunikation och kunna skapa förtroende i olika sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TKN:A 2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
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711 80 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Gata- och Trafikenheten Kontakt
Enhetschef Gata/Trafik
Mikael Dahlin mikael.dahlin@lindesberg.se 0581-81791 Jobbnummer
9964271