Trafikingenjör

I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Stadsmiljöavdelningen ingår i tekniska serviceförvaltningen och ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.
Vidare ansvarar avdelningen för skötsel, förvaltning och nyanläggning av parkmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön, samt skötsel och tillsyn av kommunens naturområden. I stadsmiljöavdelningen ligger också ansvaret för teknisk projektering vid utvecklande av kommunen, samt planering och genomförande av projekt inom tekniska serviceförvaltningen. Inom stadsmiljöavdelningen arbetar vi för att hålla en god service gentemot invånare, verksamhetsutövare och besökare i kommunen.
På trafikenheten ansvarar vi för bland annat gatubelysning, asfaltsbeläggning, utformningsfrågor inom gatumiljö, trafiksäkerhet och parkeringsfrågor. Vi är totalt 11 anställda på enheten och vi som arbetar här är trafikingenjör, trafikplanerare, gatuingenjörer, ärendekoordinator, belysningsingenjör, parkeringsvakter och enhetschef.
Då en av våra trafikingenjörer valt att gå vidare söker vi nu dig som vill bli en del av oss och bidra till vårt goda arbete och gatumiljön i Trelleborgs kommun.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som trafikingenjör kommer du att planera, samordna och genomföra åtgärder för att skapa en säker, tillgänglig och effektiv trafikmiljö. Arbetsuppgifterna innebär vidare att hantera ärenden relaterade till gällande trafiklagstiftning och trafikmiljö som till exempel trafikanordningsplaner, transportdispenser, lokala trafikföreskrifter, vägvisning, vägutrustningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och parkeringsfrågor. Du deltar i prioritering och planering av åtgärder i ett tidigt skede i planläggningsprocessen och i genomförandeskedet. Arbetet spänner över ett brett område inom trafik- och parkeringsfrågor, och du kommer att ha ett nära samarbete med både trafikingenjör och trafikplanerare inom enheten. Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på aktuella projekt och inkomna ärenden.Kvalifikationer
För denna tjänst ska du som söker ha högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p), gärna med inriktning trafikteknik, väg- och vatten eller samhällsplanering. Alternativt har du annan utbildning i kombination med för tjänsten aktuell och relevant yrkeserfarenhet från arbete med trafikfrågor Tjänsten kräver att du har minst 1 års yrkeserfarenhet från arbete med ärenden kopplade till trafikfrågor, till exempel inom trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete och myndighetsutövning. Eftersom tjänsten som trafikingenjör innebär både dokumentation och kommunikation med flera kontakter, både inom kommunen och med externa parter, behöver du ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt. Tjänsten kräver B-körkort.
Det är meriterande om du har arbetat med digitala verktyg såsom CAD för att modellera och visualisera trafiklösningar. Vidare är det även meriterande om du har arbetat och har erfarenhet av trafikanordningsplaner samt nygestaltning av trafikmiljön.
Som trafikingenjör hos oss behöver du motiveras av och ha förmågan att arbeta både självständigt och i grupp. Du ska vara bra på att planera, strukturera och ha förmåga att driva ditt arbete framåt utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Då arbetet som trafikingenjör kan innebära omprioriteringar och variation i ditt arbetsinnehåll, ska du trivas med att ställa om i ditt arbete när ett sådant behov uppkommer. Med många kontaktytor i rollen som trafikingenjör är det viktigt att du är bra på att bygga relationer, är en duktig kommunikatör samt har en god samarbetsförmåga.
