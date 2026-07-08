Trafikchef, enhetschef trafikenheten
Region Jämtland Härjedalen, Kollektivtrafik / Inköpar- och marknadsjobb / Östersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östersund
2026-07-08
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Område Kollektivtrafik är en del av förvaltningsområdet Regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen. Regional utveckling har som uppgift att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom en rad viktiga områden till exempel kompetens och utbildning och näringsliv.
Till verksamhetsområde kollektivtrafik söker vi en Trafikchef. Under varumärket Länstrafiken bedriver vi allmän och särskild kollektivtrafik med buss och taxi inom Jämtland Härjedalen. Inom verksamheten arbetar vi för att människor ska kunna ta sig till jobb och studier, att arbetsgivare får rätt kompetenser på plats, samt att de som inte har egen bil ändå ska ta sig till samhällsservice. Att jobba hos oss innebär att bidra till en attraktiv kollektivtrafik och ökat hållbart resande, för att underlätta vardagen och möta behoven i en växande region.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som enhetschef för trafikenheten, "Trafikchef" hos oss arbetar du med trafikutveckling och trafikplanering både på en operativ och strategisk nivå. Du kommer att ha en stor del i arbetet att göra verklighet av de politiska målen och strategierna som återfinns i Trafikförsörjningsprogrammet för länets kollektivtrafik. Du arbetar med planering och förbättringar i befintliga trafiksystem men framför allt arbetar du med planering och utveckling av nya. Närmast i tid är bland annat införandet av en ny zonindelning och implementeringen av ett nytt biljett- och betalsystem. I samarbete och nära dialog med kollegor, kommuner och aktuella trafikföretag arbetar du med att ta fram långsiktig planering och utveckling av kollektivtrafiken där du presenterar förslag och lösningar.
För verksamheten bidrar du med sakkunskap och trafikbeskrivningar i upphandlingsprocesser av trafikavtal.
I din roll som chef coachar du enhetens åtta medarbetare och i samverkan med dem tar du fram verksamhetsplan, ansvarar för genomföranden, följer upp och förbättrar verksamheten. Du har ansvar för trafikenhetens budget samt uppföljning av avtal inom ditt område. Du ingår i Område kollektivtrafiks ledningsgrupp och rapporterar direkt till verksamhetens områdeschef för vilken du även är ersättare för i olika forum vid frånvaro pga semestrar e.d. I arbetet ingår krisledning, beredskapsfrågor och vid behov hanterar du press- och mediafrågor.
Anställningen är i grunden en trafikplaneringstjänst med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år som enhetschef för trafikenheten. Chefsförordnandet kan komma att förlängas.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen och mångårig erfarenhet av arbete med trafikplanering inom kollektivtrafik eller motsvarande logistikplanering. Har du tidigare arbetslivserfarenhet av ledarskap är det meriterande. Som person är du strukturerad, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du har styrkan att hantera och driva flera processer samtidigt, ibland på egen hand och många gånger i samråd med andra. Du har en god social kompetens samt har en förmåga att skapa goda relationer och hantera många kontaktytor såväl internt som externt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Här hittar du mer information om Region Jämtland Härjedalen: https://www.regionjh.se/
Läs mer om att bo och leva i Jämtland Härjedalen: https://www.tasteget.nu/
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C335757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Hamngatan 14 (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kollektivtrafik Kontakt
Vision
Gunvi Dahlström gunvi.dahlstrom@regionjh.se +46705874307 Jobbnummer
9997284