Trädgårdsspecialist till fastighetsskötsel - Göteborg
Vill du arbeta som fastighetsskötare med fokus på trädgård och utemiljö i Göteborg?
Vi söker nu en engagerad fastighetsskötare med specialistkompetens inom trädgårdsarbete/trädgårdsmästeri till vårt team i Göteborg.Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
A.R.C Fastighetspartner är ett växande företag inom fastighetsbranschen med fokus på att skapa hållbara och lönsamma lösningar för våra kunder. Företaget grundades 2020 i Växjö och har idag över 140 medarbetare på 15 kontor runt om i Sverige.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ansvar, arbetsglädje och gemenskap står i centrum. Hos oss är inkludering och jämställdhet en självklar del av kulturen.Om tjänsten
I rollen som fastighetsskötare med trädgårdsinriktning ansvarar du främst för skötsel och utveckling av utemiljöer. Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Skötsel av grönytor - gräsklippning, ogräsrensning, beskärning och häckklippning
Plantering och underhåll av rabatter och växtmiljöer
Säsongsanpassat trädgårdsarbete
Rondering och tillsyn av fastigheter
Enklare fastighetsskötsel vid behov
Arbetet sker vid flera fastigheter i Göteborg.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för trädgård och utemiljöer, och som vill bidra till att skapa trivsamma och välskötta fastigheter. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med ett varierande arbete där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra.
Du har ett professionellt och trevligt bemötande då du dagligen möter både kunder och hyresgäster.Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av trädgårdsarbete eller arbete som trädgårdsmästare
Erfarenhet av fastighetsskötsel
Relevant utbildning inom trädgård eller fastighet
Vi erbjuder
En stabil anställning i ett växande företag
Lön enligt kollektivavtal
En arbetsplats som värdesätter inkludering och mångfald
Möjlighet till utveckling inom företaget
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.R.C Fastighetspartner AB
(org.nr 559268-0739), https://arcfast.se/
428 36 KÅLLERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A R C Fastighetspartner AB Jobbnummer
9842079
9842079