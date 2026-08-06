Trädgårdsskötare med gröna fingrar
Frejas AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sotenäs Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sotenäs
2026-08-06
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eller i hela Sverige
Frejas Hage är ett växande företag som designar, anlägger och sköter trädgårdar och utemiljöer i Norra Bohuslän. Arbetet utgår från våra depåer i Strömstad eller Hunnebostrand.
Under säsongen är vi ca 20 anställda som arbetar i roterande lag om 2-4 personer i små och stora projekt. Hos oss arbetar man ofta i vackra havsnära miljöer i området mellan Sotenäs och Strömstad, på Kosteröarna eller i närområdet i Norge.
Med många spännande projekt på gång söker vi inför säsongen 2026 efter fler Trädgårdsskötare. Du som söker har gröna fingrar och erfarenhet från trädgårdsskötsel. Och du delar vårt stora intresse för livet i trädgården.Publiceringsdatum2026-08-06Profil
Vi söker efter en handlingskraftig medarbetare med öga för trädgård. Du trivs att jobba fysiskt och utomhus. Vi ser gärna att du har lätt för sociala kontakter och är van vid kundkontakt.
Det är viktigt att du har körkort då du själv eller med en kollega åker på arbeten i Strömstad och Tanums kommun.
Som person är du initiativtagande, positiv och ansvarsfull. Du har hög kvalitetsmedvetenhet och sätter stolthet i ett väl utfört arbete. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Arbetsuppgifter
Trädgårdsskötsel bl a gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning och beskärning.
Anläggningsjobb och plantering.
Underhåll av maskiner och enklare reparationer.
Arbetstider och anställning
Säsongsanställning april till oktober. Arbetstider måndag-fredag 07.30 – 16.00.
För rätt kandidat finns möjlighet för heltid eller deltidsarbete. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.Frejas Hage är ett spännande och växande företag som designar, anlägger och sköter trädgårdar och utemiljöer. Arbetet utgår från våra depåer i Strömstad, Grebbestad eller Hunnebostrand.
Under säsongen är vi ca 20 anställda som arbetar i roterande lag om 2-4 personer i små och stora projekt. Hos oss arbetar man ofta i vackra havsnära miljöer i området mellan Sotenäs och Strömstad, på Kosteröarna eller i närområdet i Norge.
Med många spännande projekt på gång söker vi efter fler Trädgårdsskötare. Du som söker har gröna fingrar och erfarenhet från trädgårdsskötsel. Och du delar vårt stora intresse för livet i trädgården.Profil
Vi söker efter en handlingskraftig medarbetare med öga för trädgård. Du trivs att jobba fysiskt och utomhus. Vi ser gärna att du har lätt för sociala kontakter och är van vid kundkontakt.
Det är viktigt att du har körkort för manuell bil.
Som person är du initiativtagande, positiv och ansvarsfull. Du har hög kvalitetsmedvetenhet och sätter stolthet i ett väl utfört arbete. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Arbetsuppgifter
Trädgårdsskötsel bl a gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning och beskärning.
Anläggningsjobb och plantering.
Underhåll av maskiner och enklare reparationer.
Arbetstider och anställning
Säsongsanställning april till oktober. Arbetstider måndag-fredag 07.30 – 16.00.
För rätt kandidat finns möjlighet för heltid eller deltidsarbete. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frejas AB
(org.nr 559311-5529) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hunnebostrand Jobbnummer
10023795