Trädgårdssköstare
Trädgårdsservice Peter Tetzlaff Aktiebolag / Trädgårdsanläggarjobb / Lekeberg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Lekeberg
2026-06-15
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Trädgårdsarbetare i Fjugesta och Örebro
Vi är ett litet familjeföretag från Fjugesta som behöver komplettera med ytterligare en trädgårdsarbetare till våra duktiga medarbetare.
Arbetsuppgifterna omfattar utförande av allt inom trädgårdsskötsel såsom bland annat ogräsrensning, beskärning av buskar & träd, gräsklippning, häckklippning m.m. Under sommaren står skötsel i fokus och under vintern är det beskärning och snöskottning/sandning.
Du har kanske examen från trädgårdsmästareutbildning eller gedigen yrkeserfarenhet. Intresse och vilja räcker långt. Du har lätt för att arbeta både självständigt och tillsammans med kollega. Du tycker om att jobba ute i alla väder och har inga problem med kroppsarbete, då vissa delar är tyngre.
Du är garanterad heltid mellan månaderna mars – november, kan bli mindre under vintermånaderna beroende på väder, då man jobbar med snöskottning, sandning och beskärning. Du är en driven, serviceinriktad person med höga krav på kvalitén i det du gör.
Du utgår från Fjugesta om dagarna.
Vi kommer intervjua sökande efterhand och tillämpar därför löpande urval.
Välkommen in med din ansökan snarast.
Körkort för manuell personbil är ett krav för denna tjänst. Du ska klarar att köra med släpkärra. Meriterade kunskap inom beskärning, skötsel och växter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: info@tradgardsserviceab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsservice Peter Tetzlaff Aktiebolag
(org.nr 556333-5248), https://tradgardsserviceab.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tetzlaff AB, Trädgårdsservice Peter Jobbnummer
9962707