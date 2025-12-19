Trädgårdsmedarbetare
Helsingborgshem AB / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Helsingborg
2025-12-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgshem AB i Helsingborg
Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med 12000 lägenheter i över 30 bostadsområden. Vi strävar efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Vill du vara med och göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor? Läs mer på www.helsingborgshem.se.
Tycker du om utomhusarbete och är bra på samarbete?
Då är det dig vi söker till vår trädgårds support. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss ingår du i en sektion med ca 40 kollegor, som alla arbetar i enlighet med Helsingborgshems värdegrund - Vi vågar, vi utvecklar, vi bryr oss!
I rollen arbetar du med trädgårdsskötsel i våra bostadsområden. Arbetet innefattar främst trädgårdsskötsel med vår-och höststädning och ogräsrensning, men även häckklippning, trimning, beskärning och andra vanligt förekommande uppgifter inom trädgårdsskötsel.
Vi inom trädgårdssupport arbetar i olika team och tillsammans med andra roller i företaget för att skapa attraktiva miljöer för våra hyresgäster runt våra fastigheter.
För att trivas i denna roll gillar du att arbeta utomhus och ta i med kroppen. Du är en lagspelare som vill hjälpas åt i gruppen med att ta gemensamt ansvar, men du klarar lika bra att arbeta självständigt och planera ditt arbete när så behövs.
För att trivas hos oss behöver du vara positiv och social och tycka om att träffa människor, såväl kollegor som våra hyresgäster. Har du erfarenhet av trädgårdsarbete är det meriterande men inte ett krav. Vi ser till att du lär dig det du behöver hos oss! Det viktiga är att du är intresserad av att lära dig det du inte redan kan.
Krav för tjänsten är B-körkort (manuell) och att obehindrat kommunicera på svenska, muntligt och skriftligt. Du behöver också ha viss digital förmåga för att klara rollen.
Tjänsten är en visstidsanställning 6 - 8 månader med fast månadslön, heltid enligt kollektivavtal med start i mars/april 2026.
Vi genomför löpande urval varför vi gärna ser din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller vanlig post. Sista ansökningsdag är 31 januari 2026.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. En godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för att anställning ska bli aktuell.
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Jessica Scholz (trädgårdssupportchef); jessica.scholz@helsingborgshem.se
Kontaktinformation
Jessica Scholz, Trädgårdsupport chef, jessica.scholz@helsingborgshem.se
Arbetsplats
Regementsvägen 2
254 57 Helsingborg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5055833323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgshem AB
(org.nr 556048-0674), http://www.helsingborgshem.se Kontakt
Trädgårdsupport chef
Jessica Scholz jessica.scholz@helsingborgshem.se Jobbnummer
9655304