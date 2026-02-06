Trädgårdsmästare till Hälsoträdgården
2026-02-06
Nu söker vi en pedagogisk trädgårdsmästare med stor grön kompetens. Stämmer detta in på dig? Då har vi jobbet för dig!
Din roll hos oss
Hos oss arbetar du inte bara med att vårda och utveckla våra utemiljöer - du samarbetar också nära med olika verksamheter, grupper och individer som använder våra parker och grönområden.
Hos oss kommer du att arbeta med alla förekommande parkarbeten i Kristianstads kommun där vi utför service åt medborgarna och verksamheterna i kommunen. Du är en ambassadör för staden och vår verksamhet ute i våra offentliga miljöer.
I rollen ingår att på ett lugnt, tydligt och respektfullt sätt kunna förklara hur olika arbetsmoment genomförs, varför vissa säkerhetsrutiner finns, och hur parken kan användas på bästa sätt. Du möter människor i olika åldrar och med olika bakgrund, förutsättningar och behov i arbetet. Därför behöver du kunna anpassa ditt bemötande, kommunicera på ett inkluderande sätt och skapa förståelse även i situationer där kunskapsnivå eller perspektiv skiljer sig åt.
Att skapa goda relationer och trygghet i mötet med allmänheten ingår i arbetet liksom att säkerställa att vårt arbete sker i nära dialog med dem som använder våra miljöer. Det bidrar till hållbara, tillgängliga och välfungerande utemiljöer där alla känner sig välkomna.
Du kommer att ingå i ett trevligt arbetslag med varierande arbetsuppgifter såsom gräsklippning, trimning, häckklippning, planteringar, ogräsbekämpning, trädfällning/beskärning och underhåll. Förutom parkerna och sommarblommorna sköter vi även utemiljöerna på skolor och förskolor. Du kommer att arbeta som parkarbetare men kommer även i kontakt med andra personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har trädgårdsutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig samt erfarenhet av yrkesmässigt arbete inom park och trädgårdsskötsel samt odling. Det är meriterande om du har behörighet med röjsåg och motorsågskörkort A, B, E. Det är också meriterande om du har vana av att köra med släp, större åkgräsklippare, mindre traktorer eller andra redskapsbärare. Har du liftutbildning, utbildning Arbete på väg 1 och 2 och/eller arborist-utbildning är även det meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av växtkunskap och beskärning. Har du dessutom erfarenhet av skötsel av höns är det en fördel.
Erfarenhet av att samordna verksamheter där samspelet mellan människor och pedagogik är viktig då Hälsoträdgården är en samlingsplats för många verksamheter. Därför behöver du kunna anpassa ditt bemötande, kommunicera på ett inkluderande sätt och skapa förståelse även i situationer där kunskapsnivå eller perspektiv skiljer sig åt.
Det är meriterande om du har behörighet med röjsåg och motorsågskörkort A, B, E. Hjullastarbehörighet C2Det är meriterande om du har vana av att köra med släp, större åkgräsklippare, mindre traktorer Arbetet kräver datorvana och att du hanterar Office-paketet. Du kommunicerar flytande på svenska, det är en fördel om du även kan kommunicera på engelska. Vi vill att du har lätt för att tala infor grupper och samordna verksamheter. För tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda men gärna även BE-körkort och C2-körkort. I arbetet förekommer tunga lyft vilket kräver god fysik.
Du är en flexibel, noggrann och serviceinriktad person med god samarbetsförmåga som även kan arbeta självständigt. Du har förmågan att följa instruktioner samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner och leverera resultat. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner och behöver ha social kompetens när du möter olika människor i ditt arbete. Du kommer även att arbeta med att skapa instruktioner/planer i samråd med berörda verksamheter.
När du blir erbjuden anställning ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas före anställning.
Det här är vi
Du kommer att tillhöra avdelningen anläggning som består av tre enheter; utförande och resurser, driftenheten samt specialistenheten. Enheten ansvarar för skötsel och underhåll på den allmänna platsmarken; gator, gång-/cykelbanor, parkområden och belysning. Anläggning utför även grönyteskötsel på fastighetsmark på uppdrag av avdelning Fastighet. Övriga beställningar förekommer löpande från kommunens olika förvaltningar.
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
