Trädgårdsmästare till anstalten Österåker
Kriminalvården, Anstalten Österåker / Trädgårdsanläggarjobb / Österåker Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Österåker
2026-01-11
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Österåker i Österåker
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de två slutna anstalterna Österåker och Täby. Hos oss arbetar framför allt kriminalvårdare, men också vårdpersonal, lärare, administratörer, produktionsledare och andra viktiga yrkesgrupper. Klienterna på anstalterna sysselsätts med bland annat utbildning, behandlingsprogram, verkstadsarbete samt monterings- och förpackningsuppdrag - allt för att skapa struktur, meningsfullhet och förutsättningar för en bättre framtid.
Anstalten Österåker är inne i en spännande expansionsfas med nya anstaltsplatser och sysselsättningslokaler som tas i drift mellan 2025 och 2027. Här finns goda möjligheter att växa med verksamheten - både i antal medarbetare och i nya, spännande roller. Anstalten ligger utanför Åkersberga - perfekt för dig som uppskattar att slippa rusningstrafiken. Bil är det smidigaste sättet att ta sig hit. Anstalten Täby är en liten anstalt med familjär miljö och goda pendlingsmöjligheter. Båda anstalterna erbjuder personalparkering.
Vi värnar om en hälsofrämjande arbetsmiljö - på anstalten Österåker finns därför personalgym. Det finns dessutom en uppskattad personalrestaurang där du kan äta och umgås med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-01-11Arbetsuppgifter
Anstalten Österåker är en anläggning under snabb uppbyggnad där gröna ytor såsom gräsytor, rabatter och träd kräver kontinuerlig skötsel och utveckling. Som trädgårdsmästare kommer du att ansvara för skötsel, planering och utveckling av dessa miljöer. I arbetsuppgifterna ingår plantering och skötsel av blommor i urnor utomhus samt skötsel av större gröna växter inomhus. Det kan även tillkomma att på ett pedagogiskt sätt sysselsätta intagna på anstalten med skötsel av promenadgårdar.
Du ingår i ett team med servicetekniker som du stöttar och du kommer även ta hand om ledsagning av besökande hantverkare. Arbetet omfattar även renhållning av miljöhus för källsortering samt, under vintertid, snöskottning och halkbekämpning.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar väl med andra och alltid agerar med gott omdöme. Du är initiativtagande, tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar självständigt ditt arbetssätt för att driva processer framåt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra genom att aktivt arbeta för att leverera lösningar. Du bidrar ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till konkreta resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
* Relevant utbildning inom trädgård- och parkskötsel, exempelvis inom växtkunskap, odling, bevattning beskärning och växtskydd
* Erfarenhet av trädgårds- och parkskötsel under årets olika säsonger
* God datorvana
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Examen eller annan formell utbildning som trädgårdsmästare
* Kunskap om hållbarhet och biologisk mångfald
* Utbildning i hantering och skötsel av trädgårdsredskap och maskiner
* Behörighet för hjullastare
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Österåker Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Mark Tingvall 0735983554 Jobbnummer
9677160