Trädgårdsmästare och trädgårdsarbetare
Liseberg Aktiebolag / Trädgårdsodlarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Göteborg
2026-07-17
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Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark – du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping – och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo – men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad – oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt – men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget Som trädgårdsmästare eller trädgårdsmedarbetare är du en del av enheten Parkmiljö, som tillhör funktionen Drift. Här arbetar vi tillsammans för att skapa och bevara Lisebergs magiska trädgårdsmiljöer – en viktig del av gästupplevelsen.
Du samarbetar med ett engagerat team av trädgårdskunniga Lisebergare, både året runt-anställda och säsongsmedarbetare, som tillsammans skapar grönskande, läskiga, säsongsbaserade och stämningsfulla miljöer för våra gäster.
Så ser en vaaanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi, genom att:
Ingå i ett team som på olika delar av nöjesparken samarbetar för att städa undan och göra i ordning våra parkmiljöer
Vara delaktig i gestaltningen inför våra säsonger Halloween och Jul på Liseberg – exempelvis dekorera med pumpor, halm, majs, granar och grangirlanger
Utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter utomhus i alla väder – alltid med ett leende!
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
Erfarenhet av kvalificerad trädgårdsskötsel i parkmiljö
Gymnasial trädgårdsutbildning eller yrkesutbildning med inriktning mot trädgårdsskötsel (för trädgårdsmästare)
Meriterande/önskvärt
B-körkort
Motorsåg A-kort
Utbildning i mobila arbetsplattformar
Kunskap
Svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-07-17Dina egenskaper
Ansvarstagande och samarbetsvillig
Kreativ, självgående och stolt över ditt arbete
Bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter – mångfald berikar vår arbetsplats!
Bra att veta
Säsongsanställningar under tidsperioden 21 september- 15 november alternativt under 2 november- 15 november.
Utbildning kan bli aktuellt före 21/9
Arbetstider är förlagda mån-fre mellan 07:00-15:45
Varierande sysselsättningsgrad
Avtalsområde Kommunal
Sista ansökningsdag är söndag 9 augusti
Bakgrundskontroller kan bli aktuellt senare i processen
Vi kommer att efter att ansökan stängt den 9/8 samla ihop de relevanta ansökningarna för att framåt slutet av augusti bjuda in till intervjuer.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lisebergs TA team via jobb@liseberg.se
.
Fackliga kontakter
Kommunal: Bosse Nordlander, kommunal.vast@liseberg.se
På vår hemsida www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
Ta första steget och skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856913-2102820". Arbetsgivare Liseberg Aktiebolag
(org.nr 556023-6811), https://jobb.liseberg.se
Lisebergsgatan 6 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Liseberg Jobbnummer
10005038