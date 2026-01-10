Trädgårdsmästare med erfarenhet grönsaksodling
2026-01-10
ANSVARIG TRÄDGÅRDSMÄSTARE SÖKES
Vår fantastiska trädgårdsmästare Isabell har fått en ny möjlighet som lärare på Skillebyholms Trädgårdsutbildningar
• vi önskar henne all lycka och söker nu hennes efterträdare.
Vi är osprey farm studio - en plats där odling, mat, arkitektur och hantverk möts. Vi, Ina och Johnny, har byggt upp en verksamhet där vi odlar och bjuder in människor att uppleva matens väg från jord till bord på Farmers Market, matfester, kurser och event.
Gården omfattar 10 ha mark:
• 1 ha grönsaksodling enligt ekologiska principer/NO-dig
• Snittblomsodling perenner/annueller
• Tunnelväxthus för tomater, gurka och örter
• Fruktträd, bärbuskar och nötträd
• Våtmark, sandbäddar och lövskog
Allt vi odlar används direkt i vårt kök, på Farmers Market och vid bokade event.
Vi söker dig som vill:
• Så, plantera, vårda, skörda
• Arbeta långsiktigt och hållbart
• Samarbeta med vårt team mathantverkare och odlare
• Vara med och bygga en levande plats i rörelse
• Erfarenhet av ekologisk grönsaksodling, blommor, buskar och träd
• Gärna B-körkort och vana vid trädgårdsmaskiner/såg Om tjänsten
April-oktober
Strängnäs - Fogdö Norra Vik 7
Omfattning 60-80%
Skicka CV och personligt brev senast vecka 10 till:ina@ospreysweden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ina@ospreysweden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansvarig Trädgårdsmästare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osprey Sweden AB
(org.nr 556407-6189)
Fogdö Norra Vik 6 (visa karta
)
645 92 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ina M Andersson ina@ospreysweden.se 0707605309 Jobbnummer
9677059