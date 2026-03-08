Trädgårdsmästare inom Park / Trädgård
Jain Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Växjö
2026-03-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jain Trädgård AB i Växjö
, Karlskrona
, Bjuv
, Helsingborg
, Lund
eller i hela Sverige
Jain Trädgård AB växer och söker vi nu Lagbas.
Vi vårdar, sköter och underhåller kommuners park- och grönområden, bostadsrättsföreningar, skolor och förskolor.
Vi är ett gäng som består av parkarbetare, anläggningsarbetare, gruppledare/lagbas, arbetsledare och VD som är engagerade i att skapa trevliga och säkra grönmiljöer. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Som trädgårdsmästare planerar, utvecklar och leder du arbetet för din grupp.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av planering av arbetsuppgifter som ska utföras på platserna, träffa både med nya och befintliga kunder. Handleder våra entreprenörer och personal, deltar i driftmöten och svarar på inkommande synpunkter och felanmälningar samt arbeta ute med olika arbetsmoment.
Vem söker vi?
Vi söker personer som har eftergymnasial utbildning inom gröna yrken såsom trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör eller liknade samt god datorvana. Innehar kunskaper inom praktisk trädgård och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kommun eller myndighet och dokumenterad erfarenhet av projekt- och arbetsledning. Behärskar svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi söker dig med ett starkt driv och förmåga att arbeta självständigt. Du samarbetar väl med din arbetsgrupp, entreprenörer och andra kollegor och bidrar med ett gott arbetsklimat.
Intervjuer kommer att ske löpande
Varmt välkommen med din ansökan Har du några frågor? Kontakta oss via mejl info@jaintradgard.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: info@jaintradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jain Trädgård AB
(org.nr 556759-9070)
351 96 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783548