Trädgårdsmästare, heltid, säsongsanställd

2026-01-05
Att arbeta i en slottsmiljö omgiven av blommor och grönskande växter, vem skulle tacka nej till det? Tillsammans med våra skickliga trädgårdsmästare och florister har vi skapat en grön oas på landet. Trots det lantliga läget är vi strategiskt belägna nära E4:an, vilket gör det enkelt för besökare att ta sig hit och förverkliga sina trädgårdsdrömmar med vårt breda och uppskattade sortiment.
Hos oss blir du en del av ett energiskt och engagerat team som brinner för service, försäljning och växter. Arbetet är både varierande och fysiskt, så du behöver trivas med att hålla igång hela dagen.
Vi hoppas få välkomna just dig till vårt fantastiska gäng!
Vad innebär jobbet?
Som kollega ute i Handelsträdgården kommer du att:
Arbeta i kassan och möta kunder med service, rådgivning och inspiration kring våra produkter.
Bidra till att Handelsträdgården hålls ren, organiserad och inbjudande.
Vattna och ta hand om blommor och växter, både inomhus och utomhus.
Packa upp varor och hålla lagret i ordning.
Delta i odling och skötsel av snittblommor.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som delar vår passion för växter och service! Vi ser gärna att man är utbildad inom trädgård eller att man påbörjat sin gymnasieutbildning inom trädgård. Här är några egenskaper vi värdesätter:
Social och utåtriktad: Du trivs med att möta människor och brinner för att ge kunder en personlig och minnesvärd upplevelse.
Proaktiv säljare: Du ser kundens behov och föreslår lösningar med entusiasm och kunnande.
Fysisk arbetsglädje: Du gillar att jobba utomhus och uppskattar ett arbete som kan vara både utmanande och fysiskt krävande.
Kunskapstörst: Du har goda kunskaper om växters behov, skötsel och odling, och även en vilja att lära dig mer om trädgårdsarbete och de senaste trenderna.
Flexibilitet: Du är mångsidig och gillar att variera mellan olika arbetsuppgifter, från att plantera och vattna till att hjälpa kunder och hantera kassaflödet.
Lagspelare med driv: Du tar ansvar för dina uppgifter, men bidrar också till lagandan och hjälper kollegor när det behövs.
Praktisk information:
Period: Heltidsanställd 9 mars - 25 oktober, Extrapersonal mars-september
Omfattning: 100% heltidsanställning.
Anställningsform: Heltid påbörjas med en provanställning, därefter övergår anställningen till en säsongsanställning. Extrapersonal är en visstidsanställning.
Så här söker du:
Skicka din ansökan till jobb@handelstradgarden.se
. Ange tydligt att du söker till Handelsträdgården, eftersom vi också rekryterar till Trädgårdscaféet och Glasstorpet.
Bifoga:
Ett CV
Ett personligt brev där du besvarar följande frågor:
Varför vill du jobba i Handelsträdgården Löfstad Slott?
Vilka tidigare erfarenheter inom trädgård gör att du passar bra hos oss? Vad har du för utbildning inom trädgård?
Vad är viktigt för dig när det kommer till bra service?
Är det någon arbetsuppgift du föredrar, eller någon som känns mindre passande?
Är det någon period under sommaren som du inte är tillgänglig?
Deadline: Sista dagen att skicka in din ansökan är 26 januari 2026
Vi återkopplar till alla som skickar in en komplett ansökan (CV och personligt brev där man besvarat frågorna), oavsett om du går vidare i processen eller inte. Svarstiden kan variera, men du kan räkna med återkoppling under februari.
Lycka till! Vi hoppas just du blir en del av vårt härliga team på Handelsträdgården!
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: jobb@handelstradgarden.se Omfattning
Arbetsgivare Nokk AB
(org.nr 559001-3693), https://www.handelstradgarden.se
Lövstad Slott (visa karta
)
605 97 NORRKÖPING Arbetsplats
Arbetsplats
Handelsträdgården Löfstad Slott
9669945