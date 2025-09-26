Trädgårdsmästare anläggning
Astrid Lindgrens Vimmerby AB / Trädgårdsanläggarjobb / Vimmerby Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Vimmerby
2025-09-26
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astrid Lindgrens Vimmerby AB i Vimmerby
Våra trädgårdar sträcker sig över Astrid Lindgrens Näs, Astrid Lindgrens Värld och Gästboendet Den Lilla Staden. Näs är platsen där Astrid Lindgrens barndomshem finns och runt det en modern trädgård uppbyggd i olika tematiska trädgårdsrum med inspiration ifrån Astrid liv och gärning. Astrid Lindgrens Värld är en lekmiljö och teaterpark där vi levandegör små stycken ur hennes berättelser. Naturen och trädgårdarna där är varierande och en viktig del av scenografin som inte bara hjälper oss att berätta sagorna utan även visa lite av traktens historia. Gästboendet Den Lilla Staden är unikt i sitt slag, inspirerat av en svensk småstad, anno 1907, med ett stort fokus på hemkänsla och lek.
Två stora byggprojekt ska stå färdiga till midsommar 2026. Dels byggs vårt Gästboende ut med 22 nya hus med tillhörande trädgård, och sagokaraktären Madicken ska en få en ny teatermiljö. Planering och projektering är klart, nu behöver vi dig som delvis på egen hand och även tillsammans med ansvarig trädgårdsmästare kan leda anläggningsarbetet ute på plats. Hur arbetet kommer att utföras beror mycket på den som anställs, och hens erfarenheter för liknande arbete.
Kvalifikationer Du har relevant utbildning eller anläggningserfarenhet. Du kan arbeta självständigt, läsa ritningar och du har förmågan att visualisera. Du har god fysik och är beredd på att arbeta ute i alla väder. Du är opretentiös och kan ta instruktioner. Du kan ta snabba och ibland obekväma beslut. Meriterande är erfarenhet av anläggning. Det är en fördel om du har maskinvana, förarbevis för hjullastare, motorsågskort och/eller röjsågskort.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetstid och varaktighet
Anställningsperiod efter överenskommelse, mars-juni är ett krav, högst 10 månader.
Helgtjänstgöring och kvällspass kan förekomma.
Sista ansökningsdag 30:e november. Intervjuer sker löpande.
Kollektivavtal finns, Timlön enligt avtal mellan Visista och HRF (Nöjesavtalet).
Kontaktperson: ansvarig Trädgårdsmästare Karin Andersson, karin.andersson@astridlindgrensvimmerby.se
Personalavdelningen kan också vara behjälplig på jobb@astridlindgrensvimmerby.se
I rekryteringsarbetet för den här tjänsten så har vi i Astrid Lindgrens Vimmerby AB tagit ställning till externa rekryterings- och marknadsföringskanaler. Vi undanbeder oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astrid Lindgrens Vimmerby AB
(org.nr 556303-3033) Kontakt
Karin Andersson karin.andersson@astridlindgrensvimmerby.se 0492-564 743 Jobbnummer
9528385