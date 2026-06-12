Trädgårdsmästare
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2026-06-12
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Vikarierande trädgårdsmästare vid Uppsala linneanska trädgårdar
Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården vid Uppsala universitet utgör tillsammans Uppsala linneanska trädgårdar, Sveriges äldsta botaniska trädgårdar. Här odlar vi mer än 9000 accessioner av växter från världens alla hörn. Uppsala linneanska trädgårdars främsta uppgift är att vårda de levande samlingarna och tillhandahålla växtmaterial och odlingsbetingelser för forskning och undervisning vid universitetet.
I 350 år har de linneanska trädgårdarna kombinerat botanik, medicin och hortikultur till en skön och lärorik blandning. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår de flesta arbetsuppgifter som förekommer i en botanisk trädgård, bl.a. skötsel av värdefullt växtmaterial, miljöskapande på friland, beskärning, inventering och etikettering, arbete med växtdatabas etc. Arbetet kan periodvis vara fysiskt tungt. Helgtjänstgöring kan förekomma samt arbete i projekt och medverkan vid utställningar och evenemang. Arbetet sker i nära samverkan med våra övriga trädgårdsmästare och botanister och kan komma att förläggas i alla de linneanska trädgårdarnas tre anläggningar.
Kvalifikationskrav:
Trädgårdsutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Praktisk erfarenhet av arbete med variationsrikt växtmaterial med olika krav på livs- och odlingsbetingelser. Dokumenterat god artkännedom, god kunskap i botanisk nomenklatur och god kunskap om växtodling. Körkort B eller högre, samt dokumenterad vana vid användande av trädgårdsmaskiner.
Arbetet kräver att du har god organisations- och samarbetsförmåga, är noggrann, ansvarsfull, drivkraftig, flexibel och har tidigare erfarenhet av databasarbete. Det är viktigt att du kan jobba självständigt och är idérik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Vi ser gärna att du som sökande har goda språkkunskaper i svenska och engelska samt att du har tidigare erfarenhet från anställning vid botanisk trädgård eller liknande.
Information om befattningen lämnas av trädgårdsdirektör Anders Backlund 018-471 2848 eller akademiträdgårdsmästare Tomas Zicha 018-471 2832
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattning heltid. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2026. UFV-PA 2026/2076.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala universitet, Uppsala linneanska trädgårdar Jobbnummer
9961968