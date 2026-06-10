Trädgårdsmästare
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret / Skogsbrukarjobb / Vetlanda Visa alla skogsbrukarjobb i Vetlanda
2026-06-10
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er).
Vill du arbeta med att skapa trivsamma och attraktiva utemiljöer i Vetlanda kommun? Nu söker vi en trädgårdsmästare till parkenheten på tekniska kontoret.
Som trädgårdsmästare arbetar du med drift, underhåll och utveckling av kommunens gröna ytor. Du har en viktig roll i att bevara och utveckla kommunens grönstruktur och bidra till hållbara och välskötta utemiljöer som uppskattas av kommunens invånare.
I ditt uppdrag har du ett särskilt ansvar för verksamheten i centrala Vetlanda. Du bidrar med din kunskap i frågor som rör skötsel, utveckling och utformning av utemiljöer, och är ett stöd till enhetschef och landskapsarkitekt. Arbetet är till stor del självständigt och du planerar din arbetsdag utifrån verksamhetens behov, samtidigt som du samarbetar nära kollegor.
Arbetet är varierat och pågår över hela året. Under vinterhalvåret ingår arbete med snöröjning och halkbekämpning på vintertid.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
arbeta med skötsel och underhåll av parker och grönytor samt andra uppgifter inom parkarbete
beställa växter, plantera, sköta och utveckla rabatter, perenner och blomsterplanteringar samt driva upp blommor i eget växthus
utföra beskärning av träd, buskar och häckar samt delta i naturvårdsarbete
arbeta med nyplantering och utformning av utemiljöer
Vi söker dig.....
som har ett intresse för grönytor, växter och utemiljöer och som trivs med ett praktiskt och varierande arbete utomhus året runt.
Du är självgående och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du samarbetar väl med andra. I arbetet är du noggrann och kvalitetsmedveten, med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar, och bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Ett serviceinriktat bemötande är en självklarhet, och du ser värdet i att skapa miljöer som är till nytta och glädje för kommunens invånare.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Eftergymnasial trädgårdsutbildning eller motsvarande kompetens som vi bedömer som likvärdig
God växtkännedom och vana vid grönskötsel
Vana av att använda trädgårdsmaskiner
Körkort med minst B‐behörighet
Meriterande
BE‐körkort eller B96
Motorsågs‐ och röjsågsutbildning
Datavana
Hjulastarkort
Skyliftutbildning och motorsåg i skylift
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde 1 september, eller enligt överenskommelse Urval och intervjuer hålls löpande.
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Kontakt
Enhetschef park
Annika Henriksson annika.henriksson@vetlanda.se 0383-973 32 Jobbnummer
9956530