Trädgårdsmästare
2026-04-22
Mundekulla är en kursgård i hjärtat av Småland, där vi arbetar för att skapa en regenerativ plats för människor, natur och organisationer.
Trädgården är en central del av platsens vision, och det är vår ambition att bli en förbild när det kommer till biodiversitet och hållbarhet.
Trädgården består av tre integrerade delar, som stöttar helhetsupplevelsen vi vill ge våra gäster:
1. Syntropic Farming / Agroforestry / Trädjordbruk
Under 2025 så startade vi vårt syntropic farming projekt i samarbete med konsulter från Terra Network och delfinansierat med LEADER stöd för landsbygdsutveckling.
Vi har planterat 150 m av frukt och bär i rader, tätt samplanterat med andra växter så som örter, buskar och träd. Under 2026 respektive 2027 kommer odlingen utökas i liknande omfattning.
Här är målet att kunna skörda främst frukt och bär, men samtidigt utveckla ett odlingssystem som är hållbart, stärker jord hälsan och biodiversiteten på platsen.
Under 2026 kommer vår nuvarande trädgårdsmästare överse det här projektet och du som söker jobbet kommer vara delaktig under kunskapsöverföring med konsulterna. Detta sker månadsvis. Från och med höstens implementering kommer du som kandidat ta över huvudansvaret även för den här delen.
2. Grönsaksodling
Vår grönsaksodling är främst riktad till restaurangen på Mundekulla, "jord till bord" är filosofin och våra gäster kan njuta av grönsaker som odlas några hundra meter bort. Här är samarbetet med restaurangchefen viktigt. Du planerar odlingen för att täcka så mycket som möjligt av restaurangens behov under högsäsong.
Vi säljer också grönsaksprenumerationer under högsommaren, dessa hämtas upp i vår gårdsbutik där vi även säljer grönsaker löst.
Effektiv odlingsyta är ca. 900m2, samt 120m2 effektiv växthusyta. Ett litet växthus ska även renoveras och tas i bruk.
Det är en småskalig odling utan större användning av maskiner. Här kommer ditt största fokus ligga under säsongen!
3. Gäst-trädgård och ytor
Det finns en gäst-trädgård och olika krukor och bäddar som bidrar till gästeras upplevelse av platsen. Dessa ska skötas om, men det är också klart att vi inte kan lägga allt för mycket tid på dem. Därför försöker vi få till enkla rutiner och system, plantera tåliga perenner och förenkla ytor.
Förutom dessa tre områden har vi även ett volontärprojekt via Europeiska solidaritets korps, 8 ungdomar kommer till oss under sommaren och lär sig bland annat om odling i trädgården. Därför är det viktigt att du i din arbetsroll känner dig bekväm med att lära ut praktisk kunskap och vägleda volontärerna i arbetet. Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
You who apply for the position should be well organized, and be able to streamline cultivation systems and reduce operating costs, communicate well, be transparent and preventive in your communication, and collaborate well with the rest of the working group within the company. You should have a good physique and be able to handle smaller machines and an active work role. The ideal candidate is accommodating, professional and has in-depth knowledge of relevant cultivation methods.
Qualifications and skills
• Previous employment as a gardener/grower, or other relevant position
• Experience in agroforestry
• Be able to handle relevant machines and tools
• In-depth knowledge in gardening and cultivation methods
• Basic knowledge of economics
• Excellent verbal and written skills
• Good leadership skills
• Education in cultivation/agroforestry
• Swedish / English Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: info@mundekulla.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mundekulla Kurs Retreat Konferens AB
(org.nr 556894-2998), https://www.mundekulla.se/
Mundekulla 101 (visa karta
)
361 95 LÅNGASJÖ Kontakt
Galina Maloshenko info@mundekulla.se 0735038919 Jobbnummer
