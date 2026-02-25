Trädgårdsmästare - Sommarvikariat 2026
Jula AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sandviken Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sandviken
2026-02-25
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jula AB i Sandviken
, Gävle
, Ockelbo
, Avesta
, Falun
eller i hela Sverige
Gysinge Herrgård har lockat besökare i århundraden - och vi förstår varför. Här möts historia och natur i ett unikt samspel vid Dalälvens strand. Med 67 hotellrum, restaurang, café och konferenslokaler erbjuder vi våra gäster något utöver det vanliga.
Vill du arbeta i en miljö där naturen är en självklar del av helhetsupplevelsen? Gysinge Herrgård söker nu en trädgårdsmästare för sommarsäsongen 2026 - en viktig roll där du ansvarar för att skapa och bevara en välskött, vacker och inbjudande utemiljö.
Vad innebär rollen?
Du ansvarar för skötsel av vår trädgård, innergård och grönytor. Arbetsuppgifterna inkluderar plantering, gräsklippning, bevattning, ogräsrensning och enklare underhåll. Du samarbetar med driftteamet och bidrar till att gästerna möts av en miljö som speglar herrgårdens kvalitet och charm.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete
Gillar fysiskt arbete och har känsla för form och finish
Är självgående, noggrann och har ett öga för detaljer
Kan arbeta varierade tider och i alla väder
Bra att veta:
Sommarvikariat med varierad sysselsättningsgrad
Arbetet är förlagt dagtid, vardag & helg
Tillträde enligt överenskommelse
Kollektivavtal via HRFPubliceringsdatum2026-02-25Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Frågor? Kontakta Annika Carlström:annika.carlstrom@julahotell.se Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9763994