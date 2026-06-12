Trädgårdsarbete, Ängelholm
Logent Bemanning AB / Trädgårdsodlarjobb / Ängelholm Visa alla trädgårdsodlarjobb i Ängelholm
2026-06-12
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logent Bemanning AB i Ängelholm
, Bjuv
, Helsingborg
, Landskrona
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med park- och trädgårdsarbetare hos vår kund i Ängelholm. Som trädgårdsarbetare arbetar du utomhus med fokus att sköta om utemiljöer. Du kommer vara med och bidra samt ansvara för att skapa trivsamma utemiljöer och vårda dessa.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag kl. 07:00-16:00.
Anställningen är på heltid hos oss på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Start omgående.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Ogräsrensning och plantering
Klippa gräs och häck
Lövuppsamling
Städning och renhållning
Löpande underhåll av lekplatser och parker
Vad söker vi?
Du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt
Ansvarstagande och initiativtagande
God samarbetsförmåga
Mån om att alltid utföra ett bra arbete
Kunna arbeta heltid under hela sommaren
Krav för tjänsten:
B-körkort (manuellt)
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av trädgårdsskötsel
Trädgårdsutbildning
Växtkännedom och kunskap om beskärning
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
VIKTIG INFORMATION Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker – den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15–20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7225238-2050052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Ängelholm Northern Hospital (visa karta
)
262 52 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9960992