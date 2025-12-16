Trädgårdsarbetare/Utemiljöarbetare
AS MarkService AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sunne Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sunne
2025-12-16
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS MarkService AB i Sunne
Vi söker nu nya kollegor som vill vara med och bidra till trivsamma, välskötta utemiljöer hos våra kunder. Har du ett intresse för trädgård och natur, och vill arbeta i ett team där kvalitet och service står i fokus? Då kan denna roll vara helt rätt för dig - oavsett om du redan har erfarenhet eller vill utvecklas genom intern utbildning.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du arbetar året runt med uppdrag som varierar med säsongerna. Under den varmare delen av året handlar arbetet främst om skötsel och underhåll av grönytor, exempelvis:
gräsklippning
ogräsrensning och mossbekämpning
beskärning av buskar och träd
Under vintern ingår uppgifter som:
manuell snöröjning och skottning
halkbekämpning, sandning och saltning
Du arbetar både med återkommande serviceuppdrag och enstaka insatser, tillsammans med trädgårdsmästare och övriga kollegor i teamet.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
tar ansvar, arbetar noggrant och trivs i ett lagarbete
behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
gillar att arbeta utomhus oavsett väder
har intresse för trädgårds- och utemiljöskötsel
gärna har tidigare erfarenhet av trädgård, parkskötsel eller vinterunderhåll - men det är också möjligt att lära sig på plats genom intern upplärning
Det vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med stabila villkor
Trygghet genom kollektivavtal via Gröna arbetsgivare
Försäkringar via Fora, inklusive tjänstepension, sjuk- och arbetsskadeförsäkring samt livförsäkring
En bra introduktion och möjlighet till intern utbildning
En arbetsmiljö där samarbete, engagemang och arbetsglädje är centrala värden
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@asmarkservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS MarkService AB
(org.nr 559506-2174) Jobbnummer
9647595