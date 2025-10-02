Trädgårdsarbetare/Utemiljöarbetare
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu engagerade kollegor som Utemiljöarbetare/Trädgårdsarbetare till vårt affärsområde Trädgårdsservice.
Har du ett intresse för trädgård och utemiljö och vill arbeta i ett team som varje dag skapar trivsel och kvalitet för våra kunder? Då kan detta vara rätt tjänst för dig - oavsett om du har tidigare erfarenhet eller vill lära dig genom intern upplärning.
Som utemiljöarbetare kommer du att arbeta året runt med varierande uppgifter beroende på säsong. Arbetet omfattar skötsel av grönytor och utemiljöer under sommaren, t.ex. klippa gräs, beskära buskar och träd, rensa ogräs och bekämpa mossa, samt vintertid manuell snöröjning, skottning och halkbekämpning/saltning. Du deltar i både engångsuppdrag och återkommande uppdrag beroende på kundernas behov och arbetar nära tillsammans med trädgårdsmästare och kollegor i teamet för att säkerställa hög kvalitet och god kundservice.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och en bra lagspelare.
Du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift.
Trivs med att arbeta utomhus året runt, i alla väder.
Har intresse för trädgård, natur och skötsel av utemiljöer.
Har erfarenhet av trädgårdsarbete, parkskötsel eller vinterunderhåll - eller är villig att lära dig genom intern utbildning.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med trygga anställningsvillkor.
Kollektivavtal genom Gröna arbetsgivare.
Försäkringar genom Fora: livförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension.
Introduktion och intern upplärning för nya medarbetare.
En arbetsplats där samarbete, engagemang och arbetsglädje står i centrum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: bloomscape.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bloomscape AB
(org.nr 559470-9494)
Gillerbacken 10 (visa karta
)
124 64 BANDHAGEN Jobbnummer
9538201